Realme GT 7 Pro, molto più veloce e duraturo

Finalmente si ritorna nel reame degli aggiornamenti e dello sviluppo software. Ultimamente un telefono molto famoso ovvero il Realme GT 7 Pro dovrebbe ricevere degli aggiornamenti non da poco.

Quest’ultimi dovrebbero portare dei vantaggi in più per queto stesso dispositivo, come un aumento della batteria.

Realme GT 7 Pro, due nuovi aggiornamenti?

Arriva l’annuncio dell’arrivo di due aggiornamenti importanti nei prossimi mesi per il GT7 Pro di Realme. Parliamo del supporto a UFS 4.1 e la ricarica bypass. Una notizia che arriva dopo il lancio della versione Racing Edition che incorpora già queste funzioni, ma con qualche differenza rispetto il modello standard.

Oltre a questo è arrivata anche la conferma direttamente dal Vicepresidente di Realme, il quale ha confermato che i nuovi aggiornamenti arriveranno in due fasi distinte. La nuova ricarica bypass, sarà disponibile per marzo, mentre il supporto UFS 4.1 per aprile.

Calandoci nel dettaglio di questi nuovi aggiornamenti per Realme GT 7 Pro , UFS 4.1 è un’evoluzione di UFS 4.0 portando con se dei miglioramenti nelle prestazioni, nella gestione della memoria e anche nella sicurezza. Anche se questo dispositivo ha già di suo una memoria abbastanza buona, un upgrade di questo tipo dovrebbe renderlo ancora molto più reattivo.

Per quanto riguarda invece la ricarica bypass, si tratta di una funzione molto utile per tutte quelle persone che utilizzano il telefono mentre è collegato alla corrente. Quest’ultima è in grado di spostare l’energia direttamente ai componenti del telefono senza poter passare dalla batteria, riducendo di molto il calore e consumo della batteria.

Con Realme GT 7 Pro, ma soprattutto con la serie GT si vuole puntare sulle prestazione e sull’esperienza gaming. Normalmente c’è da vedere quali di queste funzionalità saranno disponibili anche per la versione globale di quest’ultimo. La stessa azienda ancora non ha fornito una risposta su questo punto, ma c’è una buona probabilità che possano arrivare.