Honor Watch 4 in regalo su Amazon: il prezzo crolla del 35%

L’Honor Watch 4 è uno smartwatch con display da 1,75 pollici perfetto per essere utilizzato in qualsiasi momento. Può essere infatti utilizzato per effettuare e ricevere chiamate quando è collegato al Bluetooth, ma non solo. Con l’Honor Watch 4 è possibile utilizzare la risposta rapida ai messaggi di testo durante le sessioni di allenamento o mentre si sta lavorando a un importante progetto. Tale funzione, infatti, consente di tenere sempre sotto controllo le notifiche senza lasciare indietro aggiornamenti importanti.

Oltre a queste classiche funzioni, questo smartwatch nasce come wearable da utilizzare per tenere sotto controllo importanti parametri della salute dell’utente che lo indossa. Monitoraggio dell‘ossigeno nel sangue per tutto il giorno, frequenza cardiaca, sonno e stress sono solamente alcuni parametri che l’Honor Watch 4 è in grado di tenere sotto controllo per aiutarvi a monitorare e gestire efficacemente la salute.

Honor Watch 4: lo smartwatch perfetto per tutti

Avete sempre desiderato indossare uno smartwatch ma i costi elevati vi hanno impedito di procedere con l’acquisto? Oggi l’Honor Watch 4 è disponibile su Amazon a un prezzo del tutto vantaggioso e offre una serie di funzionalità e caratteristiche tecniche che lo rendono unico.

Oltre alle funzioni di monitoraggio della salute di cui abbiamo già parlato, questo Honor Watch 4 utilizzando un algoritmo avanzato è in grado di convertire le calorie. Un modo, dunque, per aiutarvi a comprendere quante calorie sono state bruciate durante l’attività fisica o una semplice passeggiata all’aria aperta.

Infine, questo smartwatch marchiato Honor dispone di una batteria da 451 mAh con un’autonomia fino a 14 giorni in condizioni di utilizzo tipiche. Perché lasciarvi sfuggire questa fantastica occasione? Oggi l’Honor Watch 4 costa veramente poco rispetto ad altri giorni. Con uno sconto del 35% il prezzo iniziale di listino crolla a soli 70,90 euro.