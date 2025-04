Apple iPhone 16 a prezzo IMBATTIBILE su Amazon: offerta di quasi 200 euro

Promozione da non perdere disponibile su Amazon per gli utenti che vogliono acquistare un Apple iPhone 16, infatti in questi giorni è disponibile uno sconto speciale sull’acquisto di uno dei prodotti di maggior successo degli ultimi mesi, con la forte riduzione sul valore originario di listino, senza differenze particolari in merito alle condizioni di vendita e tutto ciò che vi ruota effettivamente attorno.

Il modello attualmente in sconto prevede una memoria interna di 128GB, un quantitativo base, che non lascia scampo ad interpretazioni o simili, ricordando ad ogni modo che tale quantitativo non può in nessun modo essere incrementato dall’utente con l’ausilio di una microSD. Lo smartphone presenta un bellissimo display da 6,1 pollici di diagonale, un Super Retina XDR OLED con refresh rate a 60Hz (per averne di più dovete puntare al Pro) ed una risoluzione di 1179 x 2556 pixel, il tutto con protezione Ceramic Shield. Il processore è un Apple A18, con frequenza di clock fissata a 3,46GHz, affiancato dalla presenza di una GPU Apple con 8GB di RAM.

Apple iPhone 16, che sconto su Amazon con questa promozione

Ottimo sconto disponibile in questi giorni per l’acquisto di Apple iPhone 16 su Amazon, arriva la migliore promozione delle ultime settimane, con un prezzo di partenza di 979 euro, che viene fortemente scontato dalla stessa azienda di e-commerce del 18%, fino a scendere a soli 799 euro. Lo potete ordinare subito a questo link.

All’interno della confezione, a differenza di quanto potreste pensare, non troverete più l’alimentatore per la ricarica ed il collegamento a muro, ma solo il cavo di ricarica USB-C (oltre allo smartphone, ovviamente), sarà necessario acquistarlo in un secondo momento a parte. L’unica colorazione attualmente in promozione è la blu oltremare, un color pastello davvero piacevole ed adatto a tutti.