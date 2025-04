Realme 14x a meno di 140 euro su AMAZON: lo sconto è PAZZESCO

Il Realme 14x è lo smartphone che il consumatore deve pensare di acquistare nell’esatto momento in cui è alla ricerca di un dispositivo realmente economico, che non costi più di 140 euro, e che allo stesso tempo sia in grado di garantire accesso ad una buona dose di specifiche tecniche di livello comunque anche solo leggermente superiore alla fascia di prezzo di appartenenza.

La sua scheda tecnica inizia con dimensioni che generalmente possiamo considerare perfettamente nella media, capaci di raggiungere per la precisione 197 grammi di peso, con 165,7 x 76,22 x 7,94 millimetri di spessore. Il processore è un MediaTek Dimensity 6300, octa-core con frequenza di clock che può raggiungere al massimo i 2,4GHz, accoppiato con una GPU Mali-G57 MC2, che prevede oltretutto una configurazione con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna (espandibili con microSD).

Realme 14x: ecco gli sconti migliori su Amazon

Arriva un nuovo sconto speciale sull’acquisto di Realme 14x, gli utenti che inizialmente pensavano di dover spendere i 199 euro richiesti di listino, resteranno molto colpiti dalla promozione che Amazon è stata in grado di attivare, fino a scendere ad un valore finale di soli 132,05 euro. L’acquisto è da completare subito al seguente link.

Nulla da dire per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone presenta nella parte posteriore un singolo sensore da 50 megapixel, capace comunque di offrire una resa complessivamente molto valida e di qualità, per la fascia di prezzo di posizionamento. Ciò che rende lo smartphone speciale rispetto agli altri in commercio, è sicuramente la batteria componente da 6000mAh con supporto alla ricarica rapida a 45W, ed inversa da 5 watt, ottima per goderne delle funzionalità per lungo periodo, prima di essere effettivamente costretti a ricorrere al collegamento alla presa a muro per la ricarica.