Nuove Stelvio e GIulia 2026: l’anima Alfa Romeo tra elettrico e potenza

Il 2026 segnerà una data cruciale per Alfa Romeo. La nuova Stelvio, insieme alla futura Giulia, rappresenterà l’inizio di una rivoluzione. Il marchio ha confermato che il SUV debutterà entro fine anno, per poi arrivare nelle concessionarie a inizio del prossimo. La piattaforma STLA Large sarà la base su cui poggeranno entrambi i modelli. Si parla di soluzioni 100% elettriche ma anche ibride, per accontentare ogni esigenza. Il cambiamento è profondo, non solo estetico. A cosa serve un design accattivante se l’esperienza non coinvolge? L’anima sportiva sarà al centro, promettono da Alfa Romeo. Nessun compromesso tra futuro e tradizione, solo una perfetta sintesi per non deludere i fan Alfa.

Tecnologia sì, invasività no: l’Alfa Romeo migliore

Cristiano Fiorio, responsabile marketing Alfa Romeo, ha affrontato senza filtri il tema dell’esperienza di guida. Ha parlato di tecnologia utile, quella che salva vite o migliora la quotidianità. Ma ha anche messo in guardia: troppi pulsanti, troppi schermi, troppa distrazione. L’auto, ha detto, deve restare un’estensione del corpo, non un videogioco. Le attuali vetture sul mercato, ammette, accusano ritardi su molti fronti. ADAS, infotainment e aggiornamenti non sono all’altezza. La nuova Alfa Romeo Stelvio colmerà ogni vuoto. Sarà una risposta netta a chi pensa che Alfa sia rimasta indietro. Fiorio ha assicurato che la tecnologia non soffocherà il piacere, ma lo esalterà.

Le foto spia della nuova Alfa Romeo Stelvio raccontano già molto. Il frontale sembra completamente rivisitato, con fari sdoppiati che ricordano la Junior. La linea è muscolosa, moderna, ma non perde quel tocco inconfondibile. La piattaforma STLA Large offrirà batterie fino a 118 kWh e ricarica a 800 V, garanzia di viaggi senza attese. A bordo ci sarà l’architettura STLA Brain, pronta per aggiornamenti costanti e assistenza alla guida di ultima generazione. L’Alfa Romeo Stelvio che sta per arrivare non sarà solo un SUV elettrico. Sarà una dichiarazione d’intenti. Una promessa per chi crede ancora nel piacere di guidare. Davvero si può restare indifferenti?