PS5 Pro: per sfruttarla al meglio serve una TV 4K a 120Hz con HDMI 2.1

PS5 Pro

Secondo documenti interni ottenuti da Insider Gaming, Sony avrebbe indicato ai propri partner di sviluppo che il nuovo modello è pensato per offrire un’esperienza 4K fluida a 60 fotogrammi al secondo, grazie a un incremento significativo della potenza grafica. Tuttavia, per godere davvero dei benefici dell’aggiornamento hardware, sarà indispensabile disporre di una TV compatibile con specifiche avanzate.

Specifiche richieste: 4K, 120Hz, HDMI 2.1

Per ottenere un’esperienza ottimale con PS5 Pro, Sony raccomanda l’utilizzo di TV dotate di HDMI 2.1 e supporto per 4K a 120Hz. Questo tipo di pannelli consente di ridurre la latenza e di mantenere una frequenza di aggiornamento elevata, due elementi fondamentali per supportare le nuove funzionalità introdotte dal modello Pro. A differenza del modello base, la PS5 Pro può gestire giochi più esigenti mantenendo frame rate stabili e qualità visiva elevata, ma sarà il televisore a rappresentare il vero punto discriminante per gli utenti.

Uno degli elementi chiave della PS5 Pro è l’introduzione della tecnologia proprietaria di upscaling chiamata PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), che mira a migliorare la qualità dell’immagine in modo simile a quanto fa DLSS di Nvidia o FSR di AMD. Grazie a questa tecnologia, anche le TV non perfettamente in linea con i requisiti minimi potrebbero beneficiare di un incremento qualitativo, ma l’effetto è limitato rispetto a display completamente compatibili.

Il sistema operativo include inoltre ottimizzazioni per gestire contenuti dinamici, ray tracing potenziato e tempi di caricamento ridotti. Tuttavia, per ottenere il massimo in termini visivi e di fluidità, Sony consiglia espressamente l’uso di televisori di ultima generazione.

Sony ha inoltre stabilito che i giochi sviluppati da ora in avanti potranno essere etichettati con un nuovo badge “Enhanced for PS5 Pro”, per segnalare all’utente quali titoli offrono prestazioni superiori sul nuovo hardware.

Nonostante l’aumento di potenza, la PS5 Pro non rappresenta una vera e propria nuova generazione. Sony ha posizionato il dispositivo come un aggiornamento mid-gen, pensato per gli utenti più esigenti o per chi desidera sfruttare appieno le capacità delle TV di fascia alta. I giochi restano compatibili con entrambe le versioni della console, e nessuna esclusiva è prevista per PS5 Pro.