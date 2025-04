Arnergy, la startup solare nigeriana sostenuta da Bill Gates punta a espandersi con nuovi fondi

Arnergy

Arnergy, startup cleantech nigeriana attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha annunciato un importante piano di espansione grazie al sostegno di nuovi finanziamenti. Tra i principali sostenitori figura la Bill & Melinda Gates Foundation, che insieme ad altri investitori istituzionali ha contribuito alla raccolta di 3 milioni di dollari nel nuovo round di finanziamento, seguendo i 20 milioni ottenuti nel 2023.

Energia solare per comunità e imprese in crescita

Fondata nel 2013 e con sede a Lagos, Arnergy si occupa di progettare e distribuire soluzioni solari modulari e sistemi di accumulo per fornire elettricità affidabile a famiglie e piccole imprese, in particolare nelle aree non servite o scarsamente collegate alla rete elettrica nazionale. L’azienda si rivolge principalmente a clienti nel settore agricolo, manifatturiero, residenziale e sanitario.

Il nuovo finanziamento sarà utilizzato per espandere la rete di distribuzione e potenziare la capacità produttiva dei suoi sistemi solari, in un contesto dove l’accesso all’elettricità in Nigeria rimane limitato. Secondo la Banca Mondiale, oltre 85 milioni di persone nel paese non hanno accesso affidabile all’energia elettrica, rendendo la Nigeria uno dei mercati chiave per le soluzioni off-grid.

L’obiettivo dichiarato di Arnergy è quello di diventare un fornitore di riferimento per le energie rinnovabili in Africa occidentale, attraverso un modello scalabile che unisce tecnologia, microfinanza e supporto alla transizione energetica. La società ha già installato oltre 5 MW di capacità solare cumulativa in più di 2.000 siti in Nigeria.

Tra i partecipanti al nuovo round figura anche All On, una società d’investimento sostenuta da Shell, e Kingdom Capital, realtà specializzata nel finanziamento di progetti ad impatto sociale. Gli investimenti serviranno anche a sostenere l’innovazione interna, in particolare l’ottimizzazione del software di gestione energetica e dei sistemi di monitoraggio da remoto.

La presenza della Bill & Melinda Gates Foundation come partner strategico conferma l’interesse della filantropia globale verso modelli di business sostenibili che rispondano a bisogni strutturali del continente africano. L’obiettivo è creare un ecosistema locale di energia pulita, in grado di ridurre la dipendenza dai generatori a diesel e migliorare la resilienza climatica delle comunità.

Secondo quanto dichiarato dai vertici di Arnergy, la collaborazione con fondazioni internazionali e investitori privati ha permesso all’azienda di rafforzare la propria struttura operativa, mantenendo al tempo stesso prezzi accessibili per le fasce di popolazione più vulnerabili.