AMD: ecco come riduce la dipendenza dall’Asia

Tale decisione arriva in risposta all’intero contesto globale. Quest’ultimo, infatti, risulta in rapida evoluzione. Le tensioni tra Stati Uniti e Cina hanno evidenziato la vulnerabilità delle attuali catene di approvvigionamento. Insieme alle crisi logistiche e commerciali. Le aziende del settore tecnologico, consapevoli dell’importanza dei semiconduttori per l’economia e la sicurezza nazionale, stanno ora ripensando le loro produzioni. Il trasferimento (parziale) della produzione in Arizona da parte di AMD risponde a tale scenario.

Lisa Su, amministratore delegato di AMD, ha commentato tale scelta. Secondo quanto dichiarato l’obiettivo è costruire una catena di approvvigionamento più solida e diversificata. Ciò senza rinunciare al ruolo strategico di Taiwan. Quest’ultima continuerà a rappresentare un nodo centrale nella produzione globale. In altre parole, si punta a una coesistenza tra i due poli produttivi. Ma c’è di più. La recente acquisizione di ZT Systems da parte di AMD, rafforza ulteriormente la posizione dell’azienda sul mercato nordamericano. Non si tratta solo di costruire chip in Arizona, ma di creare un intero ecosistema produttivo.

È importante sottolineare che tale cambiamento potrebbe avere anche delle conseguenze per i consumatori. La produzione negli Stati Uniti comporta, infatti, costi più elevati rispetto ai tradizionali poli asiatici. È plausibile, quindi, aspettarsi un aumento dei prezzi dei dispositivi tecnologici che utilizzano tali chip. La decisione di AMD evidenzia come l’intero settore tecnologico sia condizionato dalle nuove esigenze geopolitiche. Con tali premesse non resta che attendere e scoprire come evolverà il mercato tech in vista dei recenti cambiamenti in atto.