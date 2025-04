Pensiero e tecnologia si incontrano nel BCI di Georgia Tech

Sembra fantascienza, ma è tutto vero: un nuovo sensore cerebrale sviluppato al Georgia Institute of Technology potrebbe rivoluzionare il modo in cui interagiamo con la tecnologia. E non stiamo parlando di un futuro remoto: questo piccolo dispositivo ha già superato i primi test con risultati sorprendenti.

Micro-aghi invisibili per un controllo mentale senza precedenti

La novità? È minuscolo, wireless, flessibile e si “ancora” delicatamente al cuoio capelluto grazie a micro-aghi praticamente impercettibili. Addio gel conduttivi appiccicosi e scomodi elettrodi da laboratorio: questo sensore è stato pensato per essere indossato ogni giorno, anche mentre si cammina o si corre.

Il suo scopo è chiaro: facilitare la comunicazione diretta tra il nostro cervello e dispositivi esterni, come occhiali AR, computer o perfino arti robotici. Stiamo parlando di Brain-Computer Interfaces, o BCI, e questo sensore è un bel passo avanti nella loro evoluzione. Fino ad oggi, leggere i segnali neurali in modo chiaro e stabile senza attrezzature ingombranti era un’impresa. Ora le cose potrebbero cambiare.

I test parlano chiaro: il sensore ha riconosciuto con una precisione del 96,4% gli oggetti su cui l’utente si concentrava. Non solo: ha anche permesso di rispondere a videochiamate in realtà aumentata, navigare tra notifiche, controllare un’interfaccia – tutto senza usare le mani. Solo con il pensiero (o quasi).

Le applicazioni sono tantissime. In ambito medico, questo sensore potrebbe diventare un supporto prezioso per persone con disabilità, aiutandole a controllare protesi o a comunicare. Ma l’interesse è anche nel mondo consumer: immagina occhiali smart o assistenti vocali che si attivano solo quando li pensi. O videogiochi in realtà virtuale ancora più immersivi, che reagiscono alle tue intenzioni ancor prima che tu muova un dito.

Insomma, stiamo per entrare in un’era in cui la mente potrà davvero dialogare con la macchina. E non serviranno caschi ingombranti, solo un piccolo sensore tra i capelli.