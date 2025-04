Il tungsteno sotto stress: la sfida nascosta nei reattori a fusione

Quando pensiamo al futuro dell’energia pulita, ci vengono in mente grandi pannelli solari o turbine eoliche in mezzo all’oceano. Ma dietro le quinte, c’è una corsa tecnologica silenziosa e affascinante che punta dritta alla fusione nucleare. E uno dei protagonisti più insospettabili di questa storia è… il tungsteno.

Fusione nucleare e materiali estremi

Sì, proprio quel metallo pesante e super resistente che si trova nelle lampadine e nei proiettili. Ecco, il tungsteno ha tutte le carte in regola per diventare il materiale chiave delle pareti interne dei reattori a fusione del futuro, come ITER. Resiste a temperature estreme, è stabile e non si scioglie facilmente. Ma — perché c’è sempre un “ma” — quando viene bombardato da particelle del plasma ad altissima energia, può iniziare a erodersi. E in quel momento, rilascia minuscole impurità nel plasma. Il problema? Queste impurità non sono innocue.

Per capirlo meglio: immagina un motore che, invece di funzionare in modo fluido, viene disturbato da granelli di sabbia. Quei granelli sono come gli ioni di tungsteno che entrano nel plasma e compromettono l’efficienza del sistema, al punto da renderlo instabile. È una seccatura non da poco quando stai cercando di riprodurre il sole sulla Terra.

Proprio per questo l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica ha lanciato un progetto globale chiamato — nome poco fantasioso, lo ammettiamo — CRP F43028. Un’iniziativa che coinvolge scienziati da tutto il mondo con un obiettivo preciso: capire come si comportano le impurità di tungsteno nel plasma e come possiamo gestirle. Cinque anni di esperimenti, simulazioni e raccolta dati, per costruire una base solida per i reattori del futuro.

Nel frattempo, si guarda anche ai materiali alternativi o potenziati, come il tungsteno rinforzato con fibre (Wf/W), che sembra promettere meglio in termini di resistenza termica e durata.

Insomma, il tungsteno è ancora in gioco. Ma come spesso accade nella scienza, il successo non dipende solo dai grandi numeri: a volte, sono le particelle più piccole a fare davvero la differenza.