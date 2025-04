NVIDIA: una parte della produzione passa negli Stati Uniti

NVIDIA fa parlare di sé per una sua recente scelta riguardo la propria strategica. L’azienda guidata da Jensen Huang ha annunciato l’allocazione di oltre 90.000 metri quadrati di spazio produttivo negli stati dell’Arizona e del Texas. Lo scopo di tale intervento è rafforzare la catena di approvvigionamento e produrre chip AI di nuova generazione direttamente sul suolo americano. La produzione di tali potenti chip è già partita presso le strutture di TSMC a Phoenix. Ma NVIDIA non si ferma qui. In Texas, ha avviato la costruzione di veri e propri “supercomputer factory“. Ciò in collaborazione con due colossi del settore, Foxconn a Houston e Wistron a Dallas. Allo stesso tempo, in Arizona, ha stretto accordi con aziende come Amkor e SPIL, per il confezionamento e il collaudo dei chip. Passaggi necessari per garantirne efficienza e qualità.

NVDIA: nuova opzione per la produzione di chip

L’azienda intende raggiungere entro il 2029 una produzione di infrastrutture AI per un valore stimato in circa 465 miliardi di euro. Contribuendo così a rendere gli Stati Uniti un centro nevralgico per l’intelligenza artificiale globale. Tale direzione si allinea perfettamente con l’attuale politica industriale promossa dall’amministrazione Trump. Quest’ultima spinge per il rimpatrio delle tecnologie strategiche e per una maggiore autosufficienza tecnologica.

L’investimento di NVIDIA, infatti, non è solo una risposta alla domanda crescente di chip AI. Ma anche una mossa politica. Grazie a tale impegno, l’azienda ha potuto evitare le restrizioni all’esportazione del chip H20. Salvaguardando così una parte importante del proprio mercato.

Non mancano però le sfide. La scarsità di personale qualificato e le tensioni geopolitiche, soprattutto con la Cina, rappresentano ostacoli reali. NVIDIA, però, è fiduciosa. Secondo le stime, l’iniziativa potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro. E avere un impatto economico profondo. Si tratta di un progetto impegnativo che potrebbe rappresentare una rivoluzione per l’azienda. Ed anche per l’intero settore AI negli Stati Uniti.