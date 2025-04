Fitbit: gli utenti pronti a salutare Google Assistant, è ufficiale l’annuncio

Gli utenti che utilizzano un dispositivo Fitbit, hanno ricevuto una doccia fredda proprio durante gli ultimi giorni: Google Assistant verrà disattivato. Ad annunciarlo è stata proprio Google durante le ultime ore anche se tutto ciò si sapeva da circa due anni. In un post pubblicato a fine marzo, Google ha comunicato che l’app Assistant sugli smartwatch Fitbit sarà rimossa progressivamente nelle prossime settimane.

Un passaggio annunciato da tempo

Il messaggio condiviso con gli utenti è chiaro e dice chiaramente che nelle prossime settimane Google Assistant verrà eliminato progressivamente dai dispositivi Fitbit.

All’interno dell’applicazione dell’assistente smart di Google hanno cominciato a comparire già i primi pop-up che avvisano gli utenti in merito all’addio ormai imminente. Si tratta di una strategia ben chiara da parte del colosso americano, il quale sta pian piano introducendo sempre di più Gemini per renderlo parte integrante dei suoi prodotti. Ben presto infatti, sui dispositivi Android in generale, l’assistente AI sarà sempre più centrale.

Fitbit sempre più ai margini

In realtà, i segnali c’erano da tempo: nel 2022 Sense 2 e Versa 4 sono stati lanciati senza Google Assistant, né altre app di punta come YouTube Music o Google Maps. Ora, con l’evoluzione della piattaforma e il focus sempre più concentrato sui Pixel Watch, sembra chiaro che Google voglia trasformare questi ultimi nei veri smartwatch di riferimento per i propri servizi integrati.

L’addio ad Assistant lascia gli utenti Fitbit senza un assistente vocale nativo. L’unica alternativa, attualmente, è Amazon Alexa, che resterà disponibile su alcuni modelli selezionati. L’app Fitbit integra un chatbot basato su Gemini, ma è accessibile solo da smartphone, e non direttamente dall’orologio.

Un’altra conferma del fatto che il futuro dei wearable targati Google passa, sempre di più, dai Pixel Watch. Questi dispositivi da qualche anno ormai hanno incrementato la loro presenza sul territorio con sempre più utenti disposti ad acquistarli.