Hyundai rilancia la sfida: batterie elettriche fatte in casa

Secondo fonti sudcoreane, Hyundai avrebbe deciso di rompere gli schemi. L’obiettivo? Produrre in proprio le batterie per i suoi veicoli elettrici. Il gruppo avrebbe formato un team strategico, battezzato “B Task Force”, composto da ingegneri e dirigenti di primo livello. L’iniziativa, ancora non ufficialmente confermata, risponderebbe a una necessità: rimanere competitivi. Come restare indietro dopo la svolta di BYD? Il colosso cinese ha appena svelato la sua “Super e-Platform”, capace di ricariche fino a 1.000 kW. I nuovi modelli Han L e Tang L promettono una ricarica completa in cinque minuti. Una rivoluzione. Un colpo al cuore dell’industria. Per Hyundai, restare spettatrice non era più un’opzione.

Fino ad ora, Hyundai si è affidata a fornitori esterni come LG Energy Solution e SK On. Le celle arrivavano da fuori, mentre il controllo era limitato. Oggi, l’idea sembra essere un’altra: integrare a fondo le batterie nei propri sistemi. Non solo per efficienza, ma per sicurezza e libertà. Che senso ha costruire l’auto del futuro con il cuore prestato? La produzione in-house permetterebbe un’ottimizzazione radicale delle architetture software e hardware. Un’auto più reattiva, più connessa, più evoluta. E soprattutto, più autonoma dalle fluttuazioni geopolitiche. Le guerre commerciali, i dazi, le catene di fornitura spezzate: Hyundai vuole giocare d’anticipo.

Una corsa contro il tempo: Hyundai ha da battere parecchi competitor

Nel panorama globale, Hyundai non è sola. Tesla ha già investito nelle sue celle 4680. Toyota, silenziosa ma decisa, ha avviato la produzione negli Stati Uniti. Il tempo stringe. Ogni ritardo si paga caro. È in questo contesto che nasce la “B Task Force”. Non più solo mediatori, i tecnici Hyundai diventano creatori di tecnologia. E se il progetto andasse in porto? Le prospettive sarebbero enormi. Più controllo, meno costi, prodotti su misura. Hyundai potrebbe finalmente scrivere ogni riga del proprio futuro elettrico. Forse è questo il vero significato dell’evoluzione: non aspettare il cambiamento ma esserne al timone.