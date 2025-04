Android Quick Share si rinnova: arriva l’anteprima dei file condivisi

Google è pronta a introdurre una novità rilevante in Quick Share. Ovvero il sistema di condivisione rapida tra dispositivi Android, Chrome OS e Windows. Con l’aggiornamento di aprile 2025 dei GooglePlay Services, verrà infatti introdotta la possibilità di visualizzare un’anteprima dei file in arrivo. Questa funzione è stata davvero richiesta da tempo dagli utenti. In quanto permetterà di vedere in anticipo cosa si sta per ricevere, prima ancora di accettare il trasferimento.

Attualmente, invece, chi riceve un file può solo sapere da quale dispositivo proviene e di che tipo sia, ma non ne può verificare il contenuto finché non accetta lo scambio.

Aggiornamenti in arrivo per tutti i dispositivi Android compatibili

La novità sarà visibile nella stessa schermata che mostra i pulsanti per accettare o rifiutare la ricezione. Ciò garantirà maggiore sicurezza e controllo sui contenuti scambiati, evitando così sorprese o trasferimenti indesiderati. La versione dell’app che integra l’anteprima è la 25.14 beta di Google Play Services. Al momento però non tutti gli utenti riescono a visualizzarla. Probabilmente perché è previsto un rilascio graduale o un’attivazione lato server da parte di Google.

La funzionalità di anteprima sarà disponibile su tutti gli smartphone Android che dispongono dei Google Play Services aggiornati. Per controllare se si possiede la versione corretta dell’applicazione, è sufficiente accedere alla relativa pagina sul PlayStore. In alcuni casi potrebbe però essere necessario forzare l’aggiornamento manualmente. Di norma, comunque, l’app viene aggiornata in automatico su tutti i device Android supportati.

Insomma, questa piccola ma importante modifica si inserisce in un processo di miglioramento continuo dell’esperienza Android. Quick Share, inizialmente sviluppato per una condivisione rapida e semplice, sta diventando anche più sicuro e trasparente per chi lo utilizza ogni giorno. Quindi non disperate, se non avete ancora avuto modo di provare quest’ ultima novità è probabile che sarà resa disponibile per tutti nei prossimi giorni.