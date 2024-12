E’ davvero arrivato il momento per tutti di iniziare a pensare di acquistare le Apple AirPods 4, cuffie di ottima qualità che, a conti fatti, non sono mai davvero costate così poco su Amazon, gli utenti si ritrovano a poter spendere solamente 129 euro, un risparmio mai visto prima d’ora.

Le cuffiette di cui vi parliamo, è doveroso saperlo e ricordarlo, possono essere utilizzate in via esclsuiva con i prodotti Apple, ciò sta a significare che non potete fare altrimenti se non disporre di un iPad, di un iPhone, di un MacBook o di un iMac, per poterne godere appieno. Sono la generazione più recente, e presentano comunque specifiche tecniche di ottima qualità generale, in confronto agli altri modelli presenti sul mercato, integrando chip H2 di ultima generazione, una custodia di ricarica con porta USB-C, e l’audio spaziale personalizzato.

Apple AirPods 4: un risparmio fuori da ogni logica su Amazon

Una vera e propria occasione per acquistare, finalmente, le Apple AirPods 4, senza doverle pagare cifre troppo elevate. Amazon colpisce ancora con uno sconto imperdibile, che abbassa di circa 20 euro il prezzo consigliato, facilitando la vita, e l’acquisto, da parte di migliaia di utenti in Italia. L’ordine può quindi essere effettuato con una spesa finale da sostenere pari a 129 euro, con spedizione a domicilio gratuita e molto rapida, gestita interamente da parte di Amazon. Premete qui per acquistare.

L’esperienza che l’utente si ritrova a fare con questo prodotto è da urlo, viene quasi definita un’esperienza magica, in quanto l’abbinamento con i device di Apple è estremamente semplice, ed allo stesso tempo si riesce a godere di una buona autonomia complessiva, fino a 5 ore con la singola ricarica, che si estende a 30 ore con cancellazione del rumore attiva ed utilizzo della custodia per gestire le varie ricariche.