Amazon sorprende tutti: la Kodak Mini Shot 2Retro 2 in 1 oggi costa pochissimo

Vi piace scattare foto in ogni istante? Da diverso tempo desiderate acquistare un prodotto economico ma in grado di scattare foto perfette? Con questa fotocamera istantanea Kodak Mini Shot 2Retro potete avere sempre con voi un prodotto leggero e compatto da portare con voi in qualsiasi posto.

Non a caso si tratta di una fotocamera digitale con stampante integrata. Il punto di forza è dunque quello di consentire all’utente di stampare le foto e di cancellarle una volta scattate, ma c’è di più. Grazie a questa fotocamera istantanea è possibile anche stampare foto direttamente dalla galleria del vostro smartphone utilizzando la connessione Bluetooth.

Kodak Mini shot 2 retro per foto indimenticabili

Più di uno i formati disponibili per stampare le vostre foto. È infatti possibile scegliere se stampare le foto con bordo o senza. Siete in cerca di una macchina fotografica che possa consentirvi di scattare foto come quelle di un dispositivo professionale? Il vostro budget però è piuttosto ridotto? Quello che vi resta fare è affidarvi alle caratteristiche tecniche eccellenti di questa Kodak. Un dispositivo che vi offre l’opportunità di avere un modo del tutto personalizzabile per poter ottenere foto secondo le vostre preferenze.

Stampare in qualsiasi momento scatti indimenticabili con la stampante fotografica integrata diventa rapido e semplicissimo. Non dovrete più recarvi da un fotografo professionista per poter conservare le vostre stampe preferite.

Oltre a ciò, tutto viene reso ancora più eccezionale grazie alla promozione offerta dal colosso dell’e-commerce Amazon. Oggi potete acquistare la Kodak Mini Shot 2 Retro 4PASS 2-in-1 con una confezione da 60 fogli inclusa nel prezzo. Non dimenticate che questa Kodak è compatibile con dispositivi come iPhone, iPad e smartphone Android e vi consente di connettere la stampante al vostro cellulare aggiungendo funzioni di realtà aumentata o altre funzioni come filtri e cornici. Approfittate dello sconto Amazon per pagarla solamente 106,58 euro anziché 131,99.