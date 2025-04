Amazon, solo oggi quasi GRATIS il Samsung Galaxy Tab S10+

Gli utenti possono pensare di acquistare un Samsung Galaxy Tab S10+ con un risparmio assolutamente fuori dal normale in questi giorni, infatti arriva la promozione su Amazon che riduce di molto la spesa finale da sostenere in fase d’acquisto, a prescindere dalla presenza o meno di un abbonamento Amazon Prime attivo.

Il modello attualmente in promozione lo possiamo considerare come la variante base della nuova generazione di Tab S10, prevede una configurazione di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna, che però può essere incrementata con l’ausilio di una microSD. Il display è da 12,4 pollici di diagonale, un Dynamic AMOLED 2X di altissima qualità, forse uno dei migliori attualmente sulla piazza, sia per colori che per dettagli generali.

Il processore, a differenza di quanto si potrebbe pensare, è un MediaTek Dimensity 9300 Plus, octa-core con frequenza di clock a 3,25GHz, che viene affiancato da una scheda grafica di ottima qualità, una GPU Immortalis-G720 MC12.

Samsung Galaxy Tab S10+: ecco il prezzo più basso oggi

Acquistare il Samsung Galaxy Tab S10+ richiede indubbiamente un esborso di denaro particolarmente elevato, proprio perché parliamo dell’ultima versione in circolazione, di una line-up che sorprende tutti sin dall’inizio. Il suo listino è di circa 1300 euro, negli ultimi 30 giorni tale prezzo era stato scontato da Amazon scendendo a 1129 euro, per poi venire ulteriormente ribassato con due promozioni: la prima prevede uno sconto aggiuntivo del 7%, per arrivare in questo modo ad un prezzo di 1050,57 euro, a cui si aggiungono altri 150 euro di sconto al checkout. L’utente, in poche parole, andrà a pagare il prodotto 1000,57 euro, con un risparmio effettivo di 300 euro sul valore originario. Per l’acquisto premete questo link.

A differenza di quanto accade altrove, la variante corrente prevede, incluso in confezione, anche l’alimentatore per caricare il tablet collegandolo alla presa a muro.