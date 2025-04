Come silenziare un contatto su WhatsApp senza bloccarlo

Bloccare un contatto su WhatsApp è una scelta definitiva. Non sempre, però, si vuole arrivare a tanto. Ci sono situazioni in cui preferiremmo non ricevere messaggi da qualcuno, ma senza suscitare sospetti o rompere i rapporti. In questi casi, la soluzione è imparare a gestire le chat in modo discreto. La piattaforma offre infatti diversi strumenti utili per preservare la propria tranquillità, anche senza escludere completamente una persona.

Proteggersi dai numeri sconosciuti: WhatsApp introduce una barriera in più

Uno dei metodi più efficaci è disattivare le notifiche per una chat specifica. In questo modo, il contatto continuerà a inviare messaggi, ma non saremo disturbati da suoni o anteprime. I messaggi resteranno lì, pronti per essere letti solo quando vogliamo. Per farlo, basta entrare nella conversazione, toccare il nome del contatto e selezionare “Disattiva notifiche”. È possibile scegliere se silenziare la chat per otto ore, una settimana o anche a tempo indeterminato. Un sistema silenzioso, che permette di mantenere il controllo della conversazione senza dover affrontare scontri o chiarimenti.

Un’altra opzione è l’archiviazione della chat. Questo trucco consente di nascondere la conversazione dalla schermata principale di WhatsApp, evitando così di avere quel nome sempre sotto gli occhi. La chat non verrà cancellata e potrà essere consultata in qualsiasi momento, semplicemente entrando nella cartella delle chat archiviate. In più, se l’opzione “mantieni le chat archiviate” è attiva, la conversazione non tornerà visibile nemmeno se arrivano nuovi messaggi. Così si potrà evitare di ricevere notifiche e mantenere una certa distanza, senza che l’altra persona se ne accorga.

Anche i contatti non presenti in rubrica possono diventare una fonte di fastidio. Per questo, WhatsApp ha introdotto una funzione utile per bloccare i messaggi da numeri sconosciuti. Si attiva nelle impostazioni, nella sezione “Privacy”. Qui è possibile impedire l’invio di messaggi da parte di utenti non salvati, riducendo il rischio di truffe e messaggi spam. Se poi si desidera ristabilire il contatto, basta salvare il numero nella rubrica.

Avere il controllo su chi può scriverci e quando è fondamentale per il benessere digitale. Le soluzioni offerte da WhatsApp aiutano a proteggere la privacy, senza rompere gli equilibri personali o sociali.