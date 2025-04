RECENSIONE Google Pixel 9a: è lui il nuovo BEST BUY del 2025?

Copertina PIXEL A

Il nuovo Google Pixel 9a si presenta come uno dei dispositivi più interessanti nella fascia media del 2025. Con un design rinnovato, una fotocamera potenziata, funzionalità AI avanzate e ben sette anni di aggiornamenti garantiti, questo smartphone punta a ridefinire il concetto di longevità e valore. Vediamo nel dettaglio tutte le sue caratteristiche per capire se può davvero essere la scelta giusta.

Design e materiali

Il Pixel 9a adotta un design moderno con angoli stondati e bordi piatti, seguendo il linguaggio stilistico della nuova famiglia Pixel. Il retro è realizzato in policarbonato opaco, con un modulo fotocamera discreto e integrato nel corpo. Le dimensioni sono equilibrate: 154,7 mm in altezza, 73,3 mm in larghezza e 8,9 mm di spessore, per un peso di 185,9 grammi.

Nonostante il prezzo contenuto, il dispositivo offre la certificazione IP68, garantendo resistenza ad acqua e polvere, un dettaglio raro nella fascia media. È disponibile in quattro colorazioni: Obsidian (nero), Porcelain (bianco), Peony (rosa) e Iris (viola), tutte dal look sobrio e raffinato.

Display

Il display è un pannello pOLED da 6,3 pollici con risoluzione 1080 × 2424 pixel, densità di 422 ppi e supporto al refresh rate adattivo 60–120 Hz. Il pannello Actua garantisce colori vividi, neri profondi e ottimi angoli di visione. La luminosità di picco raggiunge i 2.700 nit, rendendolo facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo è protetto da vetro Corning Gorilla Glass 3, che offre una buona resistenza ai graffi, anche se inferiore a quella di versioni più recenti.

Prestazioni e hardware

Il Pixel 9a è equipaggiato con il chip Google Tensor G4, lo stesso della linea Pixel 9. Questo SoC a 4 nm garantisce prestazioni solide sia nell’uso quotidiano che con app complesse, grazie anche all’integrazione di funzionalità AI direttamente nel chip.

È affiancato da 8 GB di RAM LPDDR5X e due tagli di memoria interna: 128 GB e 256 GB UFS 3.1, non espandibili. La combinazione offre reattività e velocità di caricamento ottime, senza colli di bottiglia. La connettività è completa: supporto 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC e Dual SIM (nano SIM + eSIM). Non manca il sensore di impronte sotto il display, preciso e veloce.

Fotocamera

Il comparto fotografico è, come da tradizione Pixel, uno dei punti di forza del dispositivo. È composto da una doppia fotocamera posteriore:

Sensore principale da 48 MP con apertura f/1.7, OIS e Dual Pixel autofocus.

Ultra-grandangolare da 13 MP con apertura f/2.2 e campo visivo di 120°.

Sul fronte, la fotocamera selfie da 13 MP con campo visivo di 96,1° garantisce scatti ampi e nitidi.

Oltre all’hardware, il vero salto in avanti è dato dalle funzionalità AI integrate:

Scatto Migliore seleziona automaticamente le espressioni migliori nei ritratti.

Magic Editor consente di spostare e ridimensionare soggetti o oggetti con l’aiuto dell’AI generativa.

Aggiungimi permette di combinare più scatti per includere tutti i volti in una sola foto perfetta.

La qualità complessiva delle immagini è sorprendente per questa fascia di prezzo, con ottime performance in notturna, colori naturali e ottimo bilanciamento delle luci.

Batteria e autonomia

Il Pixel 9a è dotato di una batteria da 5.100 mAh, la più capiente mai integrata in un Pixel. L’autonomia è uno dei suoi punti di forza: si superano agilmente le 30 ore di utilizzo reale, e con la modalità Extreme Battery Saver si possono raggiungere oltre 100 ore. La ricarica rapida via cavo arriva fino a 23W, mentre quella wireless è supportata tramite lo standard Qi fino a 7,5W. Manca la ricarica inversa.

Software e aggiornamenti

Il Pixel 9a esce con Android 15 e, come annunciato da Google, riceverà sette anni di aggiornamenti completi: sistema operativo, patch di sicurezza e funzionalità. È un primato nella fascia media e rappresenta un enorme valore aggiunto. L’integrazione con l’intelligenza artificiale è profonda: dal supporto a Gemini per la produttività smart, alla trascrizione vocale automatica, fino alla funzione Circle to Search per cercare ciò che appare sullo schermo con un semplice cerchio tracciato col dito. L’interfaccia è pulita, priva di bloatware, veloce e aggiornata direttamente da Google, garantendo un’esperienza Android autentica.

Prezzo e disponibilità

Il Google Pixel 9a è disponibile in Italia a partire dal 14 aprile 2025. I prezzi ufficiali sono:

128 GB: 549 euro;

256 GB: 649 euro.

Entrambe le varianti sono disponibili nelle quattro colorazioni già menzionate, e possono essere acquistate tramite store ufficiale e principali rivenditori fisici e online.

Il Google Pixel 9a non è solo uno smartphone di fascia media: è una delle proposte PIù INTERESSANTI DEL 2025, complete e longeve attualmente disponibili. Offre prestazioni affidabili, una fotocamera al top per la sua categoria, un’autonomia convincente e un ecosistema software pensato per durare nel tempo.

Per chi cerca un telefono da usare per molti anni, con supporto garantito, fotocamera intelligente e funzionalità AI concrete, questo è il Pixel più accessibile e sensato da acquistare nel 2024. Senza fronzoli, senza compromessi inutili: il Pixel 9a punta dritto all’essenziale e lo fa bene.