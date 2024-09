WhatsApp, aggiornamento per bloccare i messaggi degli sconosciuti

La grande attenzione che WhatsApp ha ritenuto di riporre all’interno di un aspetto in particolare che è la sicurezza degli utenti, non è mai passata inosservata. Il colosso della messaggistica istantanea è diventato il re indiscusso nel mondo delle applicazioni mobili proprio per questo motivo e anche per le grandi innovazioni che hanno comportato l’arrivo di nuove funzionalità molto attese e sorprendenti allo stesso tempo.

Una cosa è certa: gli ingegneri che lavorano dietro WhatsApp sono sempre pronti alle grandi novità ed è per questo motivo che si lavora sempre a quelli che saranno gli aggiornamenti del futuro. Stando a quanto riportato ora WhatsApp si sta preparando ad accogliere una nuova funzione, una di quelle che permetterà di essere ancora più sicuri. Le voci provengono da fonti molto affidabili e interne alla società.

WhatsApp vuole consentire di bloccare i messaggi provenienti da numeri sconosciuti, l’aggiornamento

Secondo quanto riferito nelle ultime ore, WhatsApp avrebbe intenzione di implementare una nuova funzione a breve per i suoi utenti. Il colosso colorato di verde che nel mondo della messaggistica occupa il gradino più alto del podio, vuole bloccare i messaggi che arrivano dai numeri sconosciuti.

Questa novità permetterà dunque di avere molta più sicurezza. Per abilitare la nuova funzionalità, bisognerà seguire alcuni passaggi. Bisogna infatti entrare nel menu delle impostazioni e scegliere la voce “Avanzate” nella sezione Privacy. Bisogna ricordare che questa funzionalità non bloccherà tutti i messaggi sconosciuti di base, ma solo quelli che arrivano da account, non salvati in rubrica che inviano tanti messaggi in un periodo di tempo ritenuto limitato.

In questo modo, dunque gli utenti potranno avere un’ulteriore protezione da parte di WhatsApp, soprattutto per quanto riguarda i messaggi del cosiddetto spam o messaggi truffa. Al momento non si sa quando l’aggiornamento sarà effettivo, ma sembra che qualcosa stia cominciando a muoversi.