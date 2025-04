Very Mobile, sta per tornare una promo SHOCK per gli ex clienti

Nel corso dei prossimi giorni il noto operatore telefonico virtuale Very Mobile tornerà a stupire gli utenti e soprattutto i suoi ex clienti. Proprio per questi ultimi, infatti, l’operatore farà tornare un’offerta di rete mobile letteralmente shock. Si tratta dell’offerta nota con il nome di Very 4,99 Winback e, stando a quanto è emerso in rete, sarà attivabile dagli ex clienti dell’operatore fino alla giornata del prossimo 27 aprile 2025. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Nel corso dei prossimi giorni tornerà un’offerta shock per gli ex clienti dell’operatore telefonico virtuale Very Mobile. Come già accennato in apertura, infatti, a breve l’operatore inviterà i suoi ex clienti selezionati a tornare proponendo l’attivazione dell’offerta mobile nota come Very 4,99 Winback. Per farlo, l’operatore avvierà una apposita campagna SMS con cui sarà possibile riscattare un codice per poter attivare la super offerta in questione.

Secondo quanto è emerso in rete, tutti gli ex clienti interessati a tornare con Very Mobile potranno farlo fino alla giornata del prossimo 27 aprile 2025. Non è comunque da escludere che l’operatore virtuale possa decidere di continuare a proporre ai suoi ex clienti questa offerta anche dopo questa data.

Nello specifico, l’offerta Very 4,99 Winback è davvero conveniente e a basso costo. A fronte di una spesa di appena 4,99 euro al mese, infatti, gli ex clienti potranno utilizzare ogni mese fino ad addirittura 200 GB di traffico dati. Questi saranno utilizzabili per navigare sulle reti 4G di WindTre ad una velocità massima pari a 30 mbps in download e in upload. Ol bundle di questa offerta arriva poi ad includere ogni mese minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati da inviare sempre verso tutti i numeri. Gli utenti potranno decidere di attivare la navigazione in 5G ad un costo di 0,99 euro in più al mese.