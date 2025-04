Apple aggiorna tutto: più sicurezza con iOS 18.4.1 e macOS 15.4.1

Apple ha rilasciato iOS 18.4.1, iPadOS 18.4.1, macOS Sequoia 15.4.1, tvOS 18.4.1, visionOS 2.4.1 e l’update 18.4.1 per HomePod. Gli aggiornamenti, distribuiti a poco più di due settimane dai precedenti, si concentrano su due vulnerabilità critiche già sfruttate attivamente. La prima riguardava CoreAudio: bastava un file audio manipolato per eseguire codice dannoso. Un problema di memoria che ha messo in allarme Cupertino. La seconda falla colpiva la Pointer Authentication, fondamentale per proteggere la memoria da accessi non autorizzati. Un attaccante esperto poteva superarla e compromettere il sistema. Apple ha risposto con decisione: il codice vulnerabile è stato eliminato. Due minacce, due nomi: CVE-2025-31200 e CVE-2025-31021, individuate anche grazie al Google Threat Analysis Group. Nessuna esitazione da parte di Apple, consapevole della delicatezza della situazione.

Correzioni che fanno la differenza: device Apple più sicuri

Non solo patch di sicurezza. Su iPhone e iPad è stato risolto un fastidioso bug che bloccava l’Apple CarPlay wireless in alcuni veicoli. Un dettaglio? Forse. Ma per chi conta su quella funzione ogni giorno, un sollievo. Alcuni utenti avevano notato la ricomparsa di app eliminate: anche questo problema è stato sistemato. Su macOS Sequoia, pur senza entrare nei dettagli, Apple consiglia l’aggiornamento immediato. L’invito è chiaro: non aspettare, proteggi il tuo Mac. Anche Apple TV e HomePod, che condividono il cuore tecnico, ricevono lo stesso pacchetto di sicurezza. Il visore Apple Vision Pro non resta fuori. Con visionOS 2.4.1 vengono integrate le stesse correzioni. L’aggiornamento si avvia dalle impostazioni e si mostra nel display EyeSight. La protezione, in questo caso, è anche visibile.

Apple continua intanto ad avanzare con i test su iOS 18.5 e iPadOS 18.5 che sono già iniziati. Il lancio? Previsto per maggio. Intanto, l’azienda invita gli utenti a non sottovalutare questi aggiornamenti. Si parla di falle sfruttate in attacchi sofisticati, mirati e silenziosi. Non basta ignorarle, sperando di non essere nel mirino. La sicurezza non è un dettaglio, è la base. Vale la pena rischiare? Se la risposta è no, allora è tempo di aggiornare.