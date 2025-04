Amazon: domani 18 aprile non aspettavi nessun pacco, corrieri in sciopero

Domani, venerdì 18 aprile, le consegne Amazon in Italia potrebbero subire rallentamenti o sospensioni. I sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno confermato uno sciopero nazionale dei driver dell’ultimo miglio, indetto dopo l’interruzione del confronto con Assoespressi per il rinnovo del contratto di secondo livello. Una giornata di protesta che coinvolgerà centinaia di lavoratori in tutto il paese, con presìdi in diverse regioni.

Fallito il tentativo di mediazione

Le sigle sindacali parlano di un confronto “portato avanti con responsabilità”, ma che non ha prodotto alcun passo avanti concreto. La controparte, secondo i sindacati, ha ribadito posizioni rigide su temi fondamentali, rendendo inevitabile la proclamazione dello sciopero.

Tra i punti critici su cui è saltato il tavolo ci sono il riconoscimento economico, il carico di lavoro e le condizioni complessive dei driver, spesso sottoposti a turni intensi e scarsa stabilità contrattuale.

Le richieste dei lavoratori

I sindacati chiedono:

un aumento consistente del valore della trasferta e un incremento salariale progressivo ;

la riduzione strutturale dell’orario di lavoro e delle consegne giornaliere;

maggiori tutele in caso di maltempo estremo , con la sospensione delle attività in presenza di allerta rossa;

percorsi di stabilizzazione per ridurre il precariato diffuso tra i driver.

L’obiettivo è migliorare qualità del lavoro e sicurezza, chiedendo ad Amazon di ripensare la gestione dell’ultimo miglio se Assoespressi non si dimostrerà disponibile al dialogo.

I presìdi in programma

Durante la giornata di mobilitazione sono previsti presìdi locali in varie città:

nel Lazio, a Settecamini, Pomezia e Magliana (ore 8–11);

ad Arzano , in Campania (ore 9–11.30);

a Vicenza, davanti al polo DVN3 (ore 8.30–12.30).

La posizione di Amazon

Amazon ha risposto con una nota ufficiale, ricordando che si affida a fornitori esterni per i servizi di consegna, e che lavora con loro per definire obiettivi sostenibili e sicuri. L’azienda sottolinea di monitorare le condizioni meteo in caso di allerta e di voler vedere ripartire al più presto le trattative per giungere a un’intesa condivisa.

Lo sciopero arriva in un periodo di forte attività per la logistica, e l’impatto sulla distribuzione potrebbe essere significativo, soprattutto nelle aree coinvolte dalle manifestazioni.