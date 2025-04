Pasqua 2025: ritorna l’offerta HoMobile da 5,99 euro con 100 Giga

In occasione delle festività pasquali, HoMobile lancia una delle sue offerte più apprezzate, ovvero “ho. 5,99 100GB”. Disponibile a partire dal 14 aprile e attivabile fino al 28 aprile 2025, tale soluzione è riservata ai nuovi clienti, sia quelli che desiderano arrivare un nuovo numero sia coloro che desiderano effettuare la portabilità da altro operatore. Al prezzo mensile di 5.99€, gli utenti potranno beneficiare di 100GB di traffico internet in 4G, chiamate e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali. Invece la velocità massima della connessione arriva fino a 60Mbps in download e upload.

Costi, condizioni e copertura: cosa sapere prima di passare a HoMobile

Per chi desidera una navigazione ancora più rapida, HoMobile consente di abilitare la rete 5G grazie alle opzioni ho. Il Turbo (1,29€ al mese) oppure ho.+ (1,99€ al mese). In questo caso, la velocità può arrivare fino a 2Gbps, a patto di utilizzare un dispositivo compatibile e trovarsi in un’area coperta dal segnale. L’attivazione della SIM fisica è gratuita, mentre per la eSIM viene richiesto un contributo di 1,99 euro. L’offerta può essere attivata sia online, tramite il sito ufficiale, che nei punti vendita aderenti.

Il costo di attivazione varia a seconda dell’operatore di provenienza. Chi arriva da Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Spusu e altri operatori minori, ad esempio, paga soltanto 2,99€. Per chi invece proviene da TIM, Vodafone, WindTre, Very Mobile o Fastweb il prezzo sale a 29,90€ e prevede l’obbligo di attivazione della ricarica automatica. In alternativa, viene proposta l’offerta “ho. 13,99 150GB” con le stesse condizioni di attivazione.

Tra i servizi inclusi nella promo ci sono l’hotspot, il trasferimento di chiamata, l’avviso di chiamata, il controllo credito e il blocco automatico dei numeri e contenuti a pagamento. In roaming all’interno dell’Unione Europea e nel Regno Unito, l’utente può usufruire di tutti i minuti e SMS inclusi, mentre il traffico dati è limitato a 7,60GB al mese. La navigazione si blocca automaticamente al termine dei Giga inclusi, evitando costi indesiderati. In più, con il servizio Riparti, si può anticipare il rinnovo dell’offerta direttamente tramite l’app ufficiale, in modo del tutto gratuito nel caso della soluzione da 100GB.