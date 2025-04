PAC-MAN sale a bordo: ora è possibile giocarci nelle Volkswagen

Ah, la noia dell’attesa, non sarebbe meglio far qualcosa? Magari giocare? Anche in auto si potrà ora ingannare il tempo, almeno nelle Volkswagen, grazie all’espansione dell’intrattenimento digitale integrato. L’arrivo di PAC-MAN Championship Edition sulle auto di ultima generazione promette di cambiare il modo in cui si vive il tempo trascorso in auto. I lunghi minuti durante la ricarica o l’attesa davanti a una scuola non saranno più gli stessi. Il celebre videogioco degli anni ’80, amato da milioni di appassionati, trova ora una nuova casa: quella del sistema infotainment dei modelli più recenti della Casa tedesca. Niente più solo musica o navigazione: ora si gioca, e si sogna. L’adrenalina di evitare i fantasmini si mescola alla sorpresa di trovare tra i bonus la silhouette di un Maggiolino o una Golf IV R32.

Giocare in una Volkswagen: come si fa?

Come si controlla un gioco simile in auto? La risposta sorprende per la sua semplicità. Il controller è lo smartphone, connesso direttamente al sistema della vettura. Attraverso l’app AirConsole, scaricabile dall’In-Car Shop, tutto diventa immediato. Nessuna console esterna, nessun cavo. Solo un telefono e la voglia di divertirsi. Volkswagen ha scelto una strada chiara: quella dell’integrazione totale. L’accesso al gioco è possibile solo da auto parcheggiata, per ovvie ragioni di sicurezza. Nessun compromesso tra svago e responsabilità. Le auto compatibili sono le più recenti, dalle elettriche ID.3, ID.4, ID.5 e ID.7 alle nuove Golf, Passat, Tiguan e Tayron, a partire dal Model Year 2025. Ogni dettaglio è stato pensato per coinvolgere. Anche le classiche pillole magiche che permettono di cacciare i fantasmini hanno ora la forma del logo Volkswagen.

Può davvero un semplice gioco cambiare l’esperienza in auto? Beh sì, su dai parliamo pur sempre di PAC-MAN, chi è che non lo ama? Ogni partita riporta indietro nel tempo, ma lo fa in un contesto ipertecnologico, tra schermi digitali e divertimento, inoltre Volkswagen così fa conoscere uno dei giochi più famosi di sempre anche alle nuove generazioni. Volkswagen non vuole solo trasportare persone. Vuole accompagnare momenti. E in quei momenti, che siano di attesa o di pausa, PAC-MAN riporta il sorriso.