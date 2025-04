Nintendo eShop, arriva la promo “Risparmia e Gioca”

A breve sarà possibile acquistare la nuova console di casa Nintendo, ovvero la nuova Nintendo Switch 2. E quale buona occasione per scaricare tantissimi videogiochi in sconto se non con la nuova promozione lanciata proprio da Nintendo. In questi ultimi giorni è stata infatti resa disponibile su Nintendo eShop la nuova promozione denominata “Risparmia e Gioca”. Come sottolinea anche il nome, gli utenti potranno risparmiare notevolmente sull’acquisto di tanti titoli di rilievo.

Nintendo eShop, arriva ufficialmente la nuova promo denominata “Risparmia e Gioca”

In questi ultimi giorni il colosso nipponico Nintendo ha reso disponibile su Nintendo eShop una fantastica promozione. Come già accennato in apertura, sintratta della nuova promo nota con il nome di “Risparmia e Gioca”. Grazie ad essa, gli utenti potranno acquistare a dei prezzi decisamente bassi e competitivi numerosi videogiochi di rilievo, con degli sconti che in alcuni casi arrivano a sfiorare il 90%.

Come già detto, si tratta senz’altro di un’ottima occasione per fare una scorpacciata di titoli in vista dell’arrivo della nuova console da gaming di casa Nintendo, ovvero la nuova Nintendo Switch 2. Come ormai si sa, infatti, quest’ultima sarà in grado di fornire la retrocompatibilità con i videogiochi lanciati per la precedente console Nintendo Switch.

Secondo quanto riportato in rete, però, questa promozione avrà una durata piuttosto breve. Gli utenti potranno infatti usufruire degli sconti della nuova promozione soltanto fino alla giornata del prossimo 27 aprile 2025. Tra i videogiochi proposti in sconto, troviamo disponibili ad esempio su Nintendo eShop ben tre titoli legati al mondo di Super Mario. Ci stiamo riferendo ai videogioch Mario + Rabbids: Sparks of Hope, Mario Strikers: Battle League Football e Mario Tennis Aces.

Il primo è proposto ad un prezzo scontato di 14,99 euro contro i suoi iniziali 59,99 euro. Gli altri due videogiochi, invece, sono disponibili all’acquisto ad un prezzo scontato di 39,99 euro ciascuno, sempre contro il loro prezzo iniziale di 59,99 euro.

Vi invitiamo come sempre a visitare la pagina ufficiale di Nintendo eShop per non perdere nessuna offerta della promo “Risparmia e Gioca”.