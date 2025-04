WindTre: la nuova imperdibile promo con GIGA illimitati

Nel dinamico settore delle telecomunicazioni, la battaglia tra operatori si fa sempre più intensa. In tale contesto, emerge WindTre. Il gestore arancione ha avviato una vera e propria campagna mirata ad attirare un numero maggiore di nuovi utenti. Ciò proponendo soluzioni estremamente vantaggiose. Sia in termini di prezzo che di servizi inclusi. L’offerta che sta facendo maggiormente parlare di sé è la WindTre GO Unlimited. Un pacchetto pensato appositamente per i nuovi clienti. L’obiettivo è offrire una proposta allettante che unisca contenuti abbondanti e servizi gratuiti ad un prezzo mensile competitivo.

WindTre Go Unlimited: ecco cosa ottenere

Per soli 9,99 euro mensili, l’operatore offre un piano con minuti illimitati, 50 SMS e, soprattutto, GIGA illimitati. Un altro punto di forza dell’offerta GO Unlimited è l’assenza di costi di attivazione. I clienti interessati potranno aderire all’offerta online o recandosi in un punto vendita autorizzato. Inoltre, avranno la possibilità di scegliere tra SIM fisica o eSIM. L’unico costo iniziale richiesto è di 9,99 euro, corrispondente al primo mese anticipato della promo.

Un dettaglio da non trascurare riguarda il metodo di pagamento. A tal proposito, chi sceglierà di rinnovare l’offerta tramite credito residuo dovrà sostenere un costo leggermente superiore. Quest’ultimo sarà pari a 10,99 euro mensili. Scegliendo invece l’addebito su carta o conto, il prezzo rimarrà fermo a 9,99 euro.

È importante sottolineare che si tratta di un’offerta operator attack. Riservata esclusivamente a chi proviene da determinati operatori virtuali. Tra cui Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb, Spusu, Tiscali, e molti altri. Tale limitazione ha lo scopo di colpire direttamente i competitor, proponendo una soluzione più completa, ma ad un prezzo simile.

Con la GO Unlimited, WindTre dimostra ancora di voler essere un punto di riferimento nel settore. L’operatore punta tutto su convenienza, affidabilità e abbondanza di servizi. Un’offerta da non lasciarsi sfuggire per chi è in cerca di un cambio operatore davvero vantaggioso.