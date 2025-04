Ho. mobile: internet a volontà con questa super offerta

Le festività pasquali si avvicinano e con esse potrebbe nascere il bisogno di aggiornare la propria promozione attiva sul proprio numero di cellulare, al giorno d’oggi infatti i dati e i minuti non bastano mai e dunque risulta necessario avere sempre a disposizione un’offerta in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze e venire incontro alle nostre possibilità economiche, in Italia per fortuna sono presenti tantissimi provider telefonici che mettono a disposizione offerte variegate tutti i giorni, i loro cataloghi infatti vengono costantemente aggiornati con promozioni ideate per venire incontro alle necessità di tutti i consumatori.

Un operatore che senza dubbio risulta una valida possibilità è rappresentato da Ho mobile, il provider tinto di viola infatti da diversi anni garantisce a tutta la sua community offerte davvero vantaggiose e sempre al passo coi tempi, non a caso sul suo sito ufficiale è disponibile un catalogo ricco di possibilità. Pensate per accontentare le esigenze di chiunque venendo incontro alle possibilità economiche di ogni tipologia di utente, non a caso recentemente l’operatore ha reso disponibile una nuova offerta che soddisfa veramente i bisogni di chiunque, scopriamo insieme che cosa offre.

Tantissimi giga a ottimo prezzo

L’offerta in questione garantisce a chi decide di attivarla ben 200 GB di traffico dati in connettività 5G con minuti ed SMS illimitati, l’offerta ha un costo mensile di 9,99 € con costo di attivazione di 2,99 €, attenzione però dal momento che quest’ultimo sale a 29,90 € nel caso siate degli utenti che non effettuano la portabilità da un operatore virtuale specifico di provenienza oppure non attivano un nuovo numero direttamente nel provider viola, dunque prima di procedere assicuratevi di rispettare questo piccolo requisito in modo da poter sfruttare il prezzo di accesso agevolato, quest’ultimo in ogni caso include anche il costo per la sinfisi Ajka o la eSIM, formato elettronico recentemente aggiunto all’arsenale di caratteristiche supportate dal provider italiano.