Iliad TOP 250 PLUS: tutto incluso a meno di 10 euro!

Se stai cercando un’offerta mobile che ti dia tutto quello che ti serve (e anche di più), la TOP 250 PLUS di Iliad è una di quelle che vale davvero la pena guardare con attenzione. Niente giri di parole: con 9,99 euro al mese ti porti a casa 250 GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati, 25 GB in roaming Europa, e tutto il resto è incluso. E sì, “per sempre” vuol dire davvero per sempre: niente aumenti nascosti, niente rimodulazioni improvvise.

Iliad TOP 250 PLUS: 250 GB, roaming e chiamate senza limiti

Partiamo dai dati: 250 giga non sono uno scherzo. Sono più che sufficienti per navigare, guardare video in alta definizione, ascoltare musica, lavorare in mobilità, usare i social e magari anche condividere un po’ di hotspot con gli amici. Se poi hai un dispositivo compatibile e ti trovi in un’area coperta dalla rete Iliad, puoi anche navigare in 5G — già incluso nel prezzo.

E se per qualche motivo superi i 250 GB (può succede, certo), puoi decidere se continuare a navigare a 0,90€/100MB. Lì ti verrà chiesto il consenso, quindi nessuna sorpresa a fine mese.

Per quanto riguarda chiamate e messaggi, vai sul sicuro: illimitati, sia verso numeri mobili che fissi in Italia. E non finisce qui: puoi chiamare senza limiti anche oltre 60 Paesi internazionali, già compresi nell’offerta. Niente costi extra, niente stranezze.

In Europa, l’offerta include 25 GB dedicati in roaming, quindi se viaggi per lavoro o per piacere, non resti mai a secco di connessione.

A completare il pacchetto ci sono tutti quei servizi “che fanno la differenza”: hotspot incluso, nessuno scatto alla risposta, controllo del credito residuo immediato, segreteria telefonica gratuita, portabilità del numero facile e veloce, e supporto per la tecnologia VoLTE per chiamate di qualità superiore.

L’unico costo extra è l’attivazione della SIM: una tantum di 9,99€. Dopo di che, sei a posto. Niente vincoli, niente clausole strane.

Insomma, se sei stufo di offerte che sembrano convenienti ma poi si trasformano in una giungla di costi nascosti, questa Iliad fa esattamente quello che promette. E lo fa a un prezzo che è ancora oggi tra i più competitivi sul mercato.