Transizione energetica: emersi nuovi dubbi in Italia

Al momento, l’Italia conta quattro centrali a carbone ancora operative. Sono situate a Civitavecchia, Brindisi Sud, Sulcis e Fiume Santo. Presentano una capacità complessiva di circa 4,6 GW. Le prime due dovrebbero cessare l’attività entro fine 2025. Mentre per le centrali in Sardegna si prevede una proroga al 2028. Il percorso verso la chiusura non è privo di ostacoli. La società Minosse, che opera nello scarico del carbone a Civitavecchia, ha chiesto un rinvio di almeno 3-5 anni.

Le motivazioni sono molteplici. Vanno dall’incertezza geopolitica, alle carenze infrastrutturali della rete elettrica, fino alle problematiche occupazionali legate alla riconversione dei siti industriali. Una posizione condivisa da molte realtà industriali. Ed anche da parte del mondo politico, che vede nel carbone un elemento strategico.

Il ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, ha ribadito l’impegno del governo. Al fine di rispettare i termini di chiusura delle centrali. Ad eccezione della Sardegna. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, ha offerto una visione più pragmatica. In un mondo dove la richiesta di energia è in continua crescita fonti come nucleare, gas e carbone restano centrali.

Anche il vicepremier Matteo Salvini ha rilanciato il dibattito. Ciò definendo la chiusura delle centrali come una scelta potenzialmente dannosa per il futuro dell’Italia. Quanto emerge da tale scenario è che la transizione ecologica non può prescindere dal contesto in cui si sviluppa. La sostenibilità deve essere accompagnata da pragmatismo, innovazione tecnologica e strategie inclusive.