Amazon SPEZZA il prezzo del monitor Samsung: ora costa POCO

In questi giorni su Amazon avete l’opportunità di acquistare un monitor Samsung ad un prezzo veramente conveniente, con la possibilità di mettere le mani su un prodotto che viene a costare molto meno del listino originario, riuscendo allo stesso tempo a godere di prestazioni al top, senza mai essere costretti ad effettive rinunce. Il modello attualmente in sconto è il Samsung S39GD (precisamente il modello S27D396GAU), un pannello da 27 pollici di diagonale, un IPS LCD curvo ai bordi (con curvatura 1800R), che può raggiungere al massimo una risoluzione di 1920 x 1080 pixel (fullHD).

Uno degli aspetti di maggiore successo del prodotto stesso è il suo refresh rate pari a 100Hz, il che lo rende estremamente fluido e di facile utilizzo, con un tempo di risposta sufficientemente basso, non il più basso in assoluto, ma comunque pari a soli 4 millisecondi. La versione che potete acquistare a prezzo scontato è la 2025, quindi la più recente ed aggiornata, sia in termini di tecnologia che di funzionalità integrate al suo interno. Le dimensioni del prodotto restano perfettamente allineate con gli standard a cui siamo abituati, riuscendo a raggiungere 61,78 x 46,87 x 25,07 centimetri, una scocca realizzata interamente in plastica di colorazione nera, ed una base di appoggio centrale, sufficientemente affidabile e stabile.

Ricordatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram dedicato ai codici sconto Amazon gratis, con i prezzi più bassi e le offerte migliori del momento.

Amazon: il prezzo del monitor Samsung è spezzato

Il prezzo di vendita di questo monitor è davvero uno dei più bassi che abbiamo effettivamente mai visto, infatti il suo valore consigliato di 169 euro è solo un lontano ricordo, per ridurre poi la spesa del valore di 30 euro, con lo sconto automatico del 13%, per arrivare in questo modo a costare solamente 139 euro. Potete ordinarlo subito al seguente link, ricordando che la spedizione è gratuita presso il vostro domicilio.