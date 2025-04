Ecovacs presenta Deebot T80 Omni con tecnologia OZMO ROLLER e ZeroTangle 3.0 potenziato

Ecovacs alza nuovamente il livello della pulizia delle vostre abitazioni con il Deebot T80 Omni, un nuovo robot aspirapolvere che mette in luce quanto l’azienda stia progredendo nell’automatizzazione e nella qualità delle operazioni di questo tipo. Il fulcro vitale del nuovo prodotto è la tecnologia OZMO ROLLER, caratterizzata da pressione costante e sistema di autolavaggio istantaneo, un vero e proprio sistema che permette al dispositivo di distinguersi, senza comunque dimenticarsi di ZeroTangle 3.0, per la perfetta pulizia di ogni pavimento o tappeto.

La tecnologia OZMO ROLLER, già presente nei modelli X8 di Febbraio, permette la combinazione di una potenza di aspirazione di 3700 Pa, con un rullo che compie fino a 200 giri al minuto, riuscendo a rimuovere anche le macchie più ostinate, in combinazione con la funzione di pulizia continua del mocio che, tramite un raschietto integrato, rimuovere costantemente eventuali residui, per poi venire risciacquato dagli ugelli, capaci di mantenerlo sempre pulito e fresco. Il mocio OZMO ROLLER può raggiungere senza problemi anche le aree più nascoste, grazie all’utilizzo della tecnologia TruEdge 2.0, raggiungendo una distanza di pulizia maggiore dal robot aspirapolvere stesso.

Ecovacs Deebot T80 Omni utilizza l’AI per rilevare in modo intelligente gli ostacoli in tempo reale, adattando la strategia di pulizia, riesce a distinguere anche i pavimenti, sollevando eventualmente il mocio di 10mm per evitare il trasferimento di sporco (integrando anche opzioni personalizzabili per regolazione manuale della pulizia). La sua potenza di 18’000 Pa è più che sufficiente per ogni abitazione, con la novità della modalità “Carpets First” (mediante la quale viene data la priorità alla pulizia dei tappeti). La navigazione si affida alla tecnologia AIVI 3D 3.0 Omni-Approach, combinata con modello VLM e l’algoritmo di luce strutturata per riuscire ad adattarsi in tempo reale ad ogni situazione, oltre all’Efficient Path Planning, per la pulizia di aree ristrette in modo più efficiente. La tanta tecnologia la ritroviamo anche nell’AI Instant Re-Mop 2.0, con la regolazione automatica della strategia di pulizia in base al livello di sporco, mantenendo sempre estrema precisione nella prevenzione della formazione di cattivi odori o batteri: asciugatura ad aria calda a 45*C del roller (con arrotolamento del mocio per una asciugatura più uniforme) e erogazione automatica della soluzione detergente (riducendo la necessità di pulizia della vaschetta di lavaggio del mocio).

Ecovacs Deebot T80 Omni, le differenze con Deebox X8 Pro Omni

Le differenze con Deebot X8 Pro Omni, anche se minime, esistono, entrambi i prodotti hanno una potenza di aspirazione di 18000 Pa, con il T80 Omni che gode di una autonomia fino a 241 minuti, contro i 290 minuti dell’X8 Pro Omni. Il serbatoio dell’acqua sporca di quest’ultimo è di ben 4 litri, contro i 2,2 litri del nuovo modello, il quale però guadagna la ZeroTangle 3.0, contro la ZeroTangle 2.0 dell’X8 Pro Omni.

Ecovacs Deebot T80 Omni può essere acquistato da oggi ad un listino di 1099 euro, con prezzo scontato su Amazon fino al 30 aprile (a questo link) a soli 899 euro.