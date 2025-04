Robotica, molle e cavi consentono di imitare l’andatura canina

Lo sviluppo della tecnologia sta portando a risultati eccellenti in diversi settori, tra cui proprio la robotica. Il lavoro di un team di ricercatori della TU Delft e dell’EPFL, partendo da un sistema innovativo composto da molle, cavi e meccanismi tandem, ha portato alla realizzazione di un robot che, nonostante sia privo di motori, è in grado di imitare il movimento di un cane.

Osservando alcuni dei video che sono stati diffusi dagli esperti, il movimento effettuato da un cane in corsa e quello del robot sono esattamente gli stessi. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli di questo nuovo progetto.

Robotica: robot che imita un cane in corsa

I passi avanti che gli esperti del settore della robotica stanno pian piano facendo grazie alla progettazione di nuovi robot non fa altro che aprire la strada a un futuro del tutto innovativo. L’esempio del robot quadrupede è del tutto importante se pensiamo che i ricercatori sono riusciti a raggiungere tale obiettivo basandosi su un importante studio.

Nello specifico, basandosi sull’apprendimento automatico per effettuare un’analisi della locomozione canina, è stato progettato un sistema con molle, cavi e meccanismi tandem. Come dichiarato da uno dei professori che si sono occupati della progettazione migliorando sia le capacità meccaniche che cognitive, l’obiettivo del team è quello di sviluppare robot quadrupedi che non siano solo più efficienti, ma anche altamente adattabili ad ambienti complessi.

Particolare attenzione, dunque, viene posta proprio sulle caratteristiche della mobilità robotica bioispirata che, a differenza dei robot tradizionali, viene basata sulla diretta osservazione del modo in cui gli animali siano in grado di utilizzare la morfologia, ma non solo. L’osservazione viene basata anche su elementi come i tendini elastici e le qualità biomeccaniche, indispensabili per potersi muovere in modo efficiente anche in situazioni più complicate. Che dire? Parliamo di un passo avanti del tutto importante che porterà a nuovi risultati.