Offerta CoopVoce EVO 30: 30GB e minuti illimitati senza vincoli

CoopVoce lancia una nuova offerta dedicata a chi desidera passare a un operatore trasparente, senza vincoli e con condizioni chiare fin dal primo giorno. Fino al 15 aprile è possibile attivare EVO 30, una promozione che prevede 30 gigabyte di traffico dati mensile alla massima velocità disponibile, minuti illimitati verso tutti e 1000 SMS, al costo di 4,90 euro al mese, senza aumenti futuri. Il rinnovo dell’offerta avviene sempre lo stesso giorno di ogni mese e l’attivazione è gratuita, sia online che nei punti vendita Coop aderenti.

CoopVoce lancia EVO 30: 30GB e chiamate illimitate a un prezzo fisso

Chi sceglie di ricevere la SIM a casa può completare l’attivazione interamente online, senza costi aggiuntivi e con la possibilità di ricevere una ecoSIM in plastica riciclata. In alternativa, è possibile ritirare la SIM presso uno dei 900 punti vendita Coop in tutta Italia. L’offerta non prevede costi extra, vincoli contrattuali o sorprese in bolletta. Sono inclusi nel piano servizi utili come la funzione hotspot, la possibilità di navigare durante le chiamate grazie al VoLTE e il blocco automatico dei numeri a sovrapprezzo.

Il servizio si appoggia a una copertura che raggiunge il 99,8% del territorio nazionale e utilizza tecnologia 4G per garantire qualità e affidabilità sia nelle chiamate sia nella navigazione. CoopVoce offre anche strumenti per gestire l’offerta in autonomia tramite App o sito web, con la possibilità di ricevere assistenza diretta via chat oppure parlare con un operatore, disponibile 24 ore su 24.

Tra i vantaggi riservati ai clienti Coop, è attivo anche il servizio “Autoricarica con la spesa”, che consente di convertire automaticamente i punti Coop in ricariche telefoniche. Dalla sua nascita nel 2007, CoopVoce ha sempre mantenuto le proprie promesse: nessun aumento delle tariffe nel tempo, offerte trasparenti e un’assistenza pensata per restare davvero al fianco dei clienti. EVO 30 si inserisce in questa tradizione, unendo convenienza, qualità e un approccio sostenibile.