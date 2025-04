CarPlay: problemi riscontrati con l’arrivo di iOS 18.4

Con il rilascio di iOS 18.4, Apple ha rilasciato novità interessanti. Tra quest’ultime ci sono miglioramenti per la sicurezza e nuove funzionalità per le app di sistema. Insieme a piccole ottimizzazioni dell’interfaccia. Eppure, a fronte di tali aggiornamenti, sono emerse anche criticità che mettono a dura prova la pazienza degli utenti. In particolare, si parla del sistema CarPlay, che integra iPhone con il sistema di infotainment delle auto. Le segnalazioni di malfunzionamenti legati a CarPlay si sono moltiplicate sui principali forum e social network. Reddit, in particolare, è diventato il punto di raccolta di decine di testimonianze. Gli utenti lamentano problemi iniziati subito dopo l’aggiornamento a iOS 18.4.

Apple Carplay: ecco i problemi presentati con iOS 18.4

Il sintomo più diffuso riguarda la schermata Now Playing. Quest’ultima smette improvvisamente di mostrare i brani o i contenuti multimediali in riproduzione. Ciò rende difficile, se non impossibile, gestire musica e podcast mentre si è alla guida. Inoltre, è stata riscontrata anche l’instabilità della connessione tra iPhone e CarPlay. Quest’ultima si manifesta con continui cicli di connessione e disconnessione automatica. In molti casi, il sistema smette completamente di funzionare in modalità wireless. Costringendo così gli utenti a tornare al collegamento tramite cavo.

Alcuni raccontano di essere stati improvvisamente lasciati senza navigazione durante un tragitto, con gravi potenziali rischi per la sicurezza stradale. Nel tentativo di trovare una soluzione temporanea, molti hanno provato a eliminare e riconfigurare CarPlay. Oltre che riavviare i dispositivi e forzare il passaggio alla modalità cablata. Una delle procedure più consigliate consiste nell’eliminare l’auto dalle impostazioni di CarPlay e ripetere da capo l’associazione. Non sempre però tali manovre si rivelano efficaci.

Nel frattempo, Apple non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali sull’accaduto. Alimentando ulteriormente la frustrazione della sua base utenti. Quest’ultimi chiedono un intervento rapido da parte dell’azienda di Cupertino, magari con un aggiornamento correttivo. In modo da riportare CarPlay alla piena funzionalità.