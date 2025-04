CoopVoce EVO 250: 250GB, 1000 SMS e zero sorprese!

Hai presente quelle offerte che sembrano troppo belle per essere vere? Quelle che leggi e pensi: “Ok, dov’è la fregatura?” Ecco, EVO 250 di CoopVoce sembra proprio una di quelle… solo che la fregatura non c’è.

CoopVoce rilancia con EVO 250

Parliamoci chiaro: 250 giga, minuti illimitati, 1000 SMS e tutto questo a 8,90 euro al mese, per sempre, senza vincoli, senza costi nascosti, senza “dopo 6 mesi ti raddoppiamo il prezzo” (sì, ciao). CoopVoce è una di quelle compagnie che fanno poco rumore, ma che da anni mantengono una promessa semplice: quello che vedi è quello che paghi. E, spoiler: non ha mai aumentato una tariffa ai suoi clienti. Mai.

La promo è attiva fino al 30 aprile, quindi hai ancora un po’ di tempo per pensarci… ma nemmeno troppo. Puoi richiederla online e ricevere la SIM comodamente a casa, oppure ritirarla in uno dei 900 punti Coop sparsi per l’Italia. E in entrambi i casi? Attivazione gratuita. Anzi, se sei già cliente CoopVoce, puoi anche semplicemente fare il cambio promo, sempre senza pagare nulla.

E c’è di più: hotspot incluso, numeri a sovrapprezzo bloccati (quindi zero sorprese in bolletta), assistenza via app o chat con lo “Specialista”, e tutte quelle piccole cose che fanno la differenza quando cerchi un servizio che funzioni senza stress.

Ora, diciamocelo: 250 giga non sono pochi. Vuol dire guardarsi tutte le storie di Instagram e TikTok in santa pace, caricare foto e video, fare videochiamate senza contare i minuti o elemosinare il Wi-Fi nei bar. E se usi il telefono per lavorare o studiare? Ancora meglio: hai una connessione affidabile sempre con te, anche come hotspot.

Insomma, non sarà l’offerta “cool” sponsorizzata dal tiktoker del momento, ma se cerchi una promo concreta, trasparente e che non ti lascia a piedi dopo tre mesi, EVO 250 è davvero da tenere d’occhio. E magari da attivare, prima che il 30 aprile arrivi di corsa.