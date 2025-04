Gemini Advanced: con Veo 2 nuove opzioni video in arrivo

Google, con l’introduzione di Veo 2 per gli abbonati a Gemini Advanced, compie un deciso passo avanti per il settore dell’intelligenza artificiale generativa. Aprendo così nuove strade per la creazione di contenuti video. Veo 2 rappresenta una nuova era nella democratizzazione della produzione filmati tramite AI. Con funzioni di tal tipo, si apre una nuova era per la creazione di contenuti. Un’opzione che ora sembra sempre più definita e soprattutto accessibile a chiunque. Scopriamo le caratteristiche della nuova opzione per Gemini Advanced.

Gemini Advances: le novità presentate

Il modello Veo 2 consente agli utenti di generare video realistici e fluidi. Quest’ultimi presentano una durata massima di otto secondi, con una risoluzione a 720p. Al momento, i video vengono prodotti solo nel formato orizzontale 16:9. Google però ha già previsto un’integrazione diretta con piattaforme come TikTok e YouTube. Agevolando la condivisione immediata del contenuto. Il salvataggio automatico in formato MP4 rappresenta un ulteriore punto a favore per creator e marketer.

Una delle caratteristiche tecniche più interessanti di Veo 2 su Gemini Advanced è la migliore comprensione della fisica del mondo reale e del movimento umano. Ciò consente di ottenere risultati visivamente coerenti. Con personaggi si muovono in modo naturale e oggetti che interagiscono con l’ambiente come nel mondo reale. È una qualità che segna un importante progresso rispetto alle generazioni precedenti di AI video. Inoltre, è importante sottolineare il livello di controllo sull’output. Quest’ultimo dipende strettamente dalla precisione e dalla complessità della descrizione fornita in input. Dunque, più gli utenti sono bravi a scrivere, più si otterranno video vicini a ciò che vogliono.