Xiaomi 15 Ultra non impressiona DXOMARK, fotografie sotto le aspettative

Il team di DXOMARK ha analizzato il comparto fotografico del nuovissimo Xiaomi 15 Ultra e ha stilato i punti di forza e di debolezza del flagship. Il device nasce, per ammissione della stessa azienda, come un cameraphone di altissimo livello.

Infatti, il sensore principale da 1 pollice con risoluzione da 50MP e il teleobiettivo periscopico da 200 megapixel sono due fattori che certamente aiutano ad identificarlo come tale. Il comparto fotografico si completa con un secondo teleobiettivo da 50MP e un sensore ultra wide da 50MP.

Sulla carta, il dispositivo ha tutte le carte in regole per scattare foto incredibili. Tuttavia, il report di DXOMARK racconta tutta un’altra storia. Xiaomi 15 Ultra si posiziona tredicesimo nella speciale classifica relativa alla fotografia mobile. Il punteggio di 153 è di poco superiore ai 149 punti totalizzati dal precedente modello.

Nonostante l’hardware di altissimo livello, il nuovo Xiaomi 15 Ultra non riesce ad entrare nella TOP 10 dei migliori cameraphone secondo DXOMARK

Al vertice della classifica troviamo Huawei Pura 70 Ultra con 163, seguito a ruota da Google Pixel 9 Pro XL a pari merito con Honor Magic6 Pro, entrambi a 158 punti. Anche Apple iPhone 16 Pro Max e Apple iPhone 16 Pro sono appaiati a 157 punti.

Se si considera che anche pochi punti di differenza comportano la perdita di varie posizioni, possiamo capire come mai Xiaomi 15 Ultra si trovi così in basso in classifica. Stando a quanto evidenziato dagli esperti di DXOMARK, il device ha una buona qualità generale nelle foto.

Lo zoom è il migliore nella categoria e la resa delle foto in condizioni di bassa luminosità è eccellente. La resa cromatica è fedele e il bilanciamento del bianco non risente troppo della luminosità in foto e video.

Tuttavia, i colori subiscono variazioni occasionali nelle foto e nei video. Inoltre, si rileva una scarsa profondità di campo che fa calare la qualità della foto. La presenza di artefatti tra cui ghosting e flare e la perdita di texure nelle foto in condizioni di bassa luminosità non sono accettabili per uno smartphone di fascia alta.

Siamo fiduciosi che possa trattarsi si errori di gioventù per Xiaomi 15 Ultra e che tramite gli update software si possa migliorare la qualità generale degli scatti.