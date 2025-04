Voli senza QR code: il tuo volto sarà il biglietto

Ricordi quando volare significava stampare la carta d’imbarco la sera prima, sperando di non perderla tra i bagagli, e fare il check-in online col terrore di sbagliare qualcosa? Ecco, potremmo essere vicini a dire addio a tutto questo. L’ICAO — che sarebbe l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, ma per oggi chiamiamola semplicemente “quelli che decidono le regole del volo” — sta lavorando a un nuovo sistema che, tra non molto, potrebbe cambiare completamente il nostro modo di viaggiare.

Il riconoscimento facciale arriva negli aeroporti

In pratica, entro tre anni potremmo usare un pass digitale che vive comodamente nel nostro smartphone. Una specie di super biglietto elettronico che contiene tutte le info sul volo, si aggiorna in automatico se qualcosa cambia (ritardi, gate spostati, coincidenze perse…) e, volendo, fa anche il check-in al posto nostro. Non male, vero?

Ma la parte più interessante — e un po’ da film — è questa: il riconoscimento facciale. Sì, hai capito bene. Invece di mostrare ogni due per tre il passaporto o il QR code sul telefono, ti basterà… esserci. Il tuo volto sarà il tuo pass, e a ogni controllo l’intelligenza artificiale confronterà i dati per lasciarti passare. Tutto in automatico. Sembra pazzesco, ma alcune compagnie stanno già testando sistemi simili.

Ovviamente, viene subito da pensare alla privacy. Dove vanno a finire i nostri dati? Ci guardano e poi che fine fanno le nostre facce? Secondo l’azienda Amadeus (una delle realtà tech dietro questo sistema), i dati biometrici vengono cancellati entro 15 secondi dal controllo. Promettono che tutto sarà sicuro e protetto, ma è chiaro che il tema rimarrà caldo.

E se ti stai chiedendo “ma io cosa ci guadagno?”, oltre a meno stress e code infinite, pensa anche a questo: se perdi una coincidenza, il sistema potrebbe già saperti dare i dettagli del volo sostitutivo sul telefono, aggiornando tutto in tempo reale.

Insomma, siamo sempre più vicini al momento in cui volare sarà davvero semplice. Speriamo solo che, oltre al check-in, riescano a eliminare anche il vicino che russa per tutto il volo.