Expert: le GRANDI PROMO del volantino scadono oggi, sbrigati

Hai mai pensato che per Pasqua potessi regalare o ricevere qualcosa di tech? Non più solo di dolci, ma di vere e proprie sorprese tecnologiche. Expert ti offre l’occasione di vivere una Pasqua diversa! Se credi che sia troppo tardi per approfittare di sconti strepitosi, ripensaci. Perché fino alla mezzanotte di oggi 16 aprile, grazie al finanziamento a tasso zero, puoi approfittare delle offerte più ghiotte dell’anno. È davvero il momento giusto per fare il grande passo? Cambiare la tua tecnologia non è mai stato così conveniente, e Expert ha preparato una selezione imperdibile. Non è solo una promozione, è un invito a dare una marcia in più alla tua vita quotidiana!

Le offerte Expert che finiscono oggi

Ti stai chiedendo quali sono le occasioni da non lasciarti sfuggire? Expert ha tutto quello che cerchi, a prezzi che ti faranno sorridere. Vuoi il maxi schermo per il tuo salotto? La Samsung 75″ Crystal UHD 4K è tua per soli 699€: un cinema in casa, ogni giorno. Se invece preferisci una soluzione più compatta, scopri la LG 55” UHD UR78 a 399€, con display 4K e 3 porte HDMI. Intrattenimento a 360° è garantito! Se sei un appassionato di gaming, non puoi lasciarti scappare la Nintendo Switch OLED bianca da Expert a 349,90€. Gioca ovunque con la portabilità che solo questa console ti offre. Ma se ciò che cerchi è uno smartphone potente, allora lo Xiaomi Redmi Note 14 Pro con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria è in offerta Expert a 279,90€. Che ne dici, vuoi il massimo della tecnologia in tasca?

Per chi cerca versatilità e affidabilità, l’Apple iPad Air 11’’ Wi-Fi 128 GB è disponibile solo da Expert ancora per oggi a 699€, ideale sia per il lavoro che per il divertimento. E se hai bisogno di un notebook pronto per ogni sfida, l’Acer Aspire Go 15 a soli 449€ è la scelta giusta. Ma non finisce qui: se desideri una casa più intelligente, prova il Roomba Combo J5 a 329€, l’aspirapolvere che lava anche per te! A casa, non rinunciare al caffè perfetto con la De’Longhi Magnifica Start da Expert a 349€. E per un bucato impeccabile, c’è la lavatrice LG F4R3010NSWW a 479€. Tutte queste offerte sono disponibili solo da Expert. Ora che le hai viste, come fai a dire di no? Vai subito ora sul sito!