Very Mobile: Una nuova offerta conquista il mercato mobile

Chi cerca una soluzione economica ma completa nel mondo della telefonia mobile, trova in Very Mobile un’opzione molto interessante. L’operatore virtuale lancia infatti una promozione valida fino al 16 aprile che include 150GB di traffico dati, minuti e SMS illimitati al prezzo di soli 5,99€ mensili. La proposta si rivolge in particolare ai clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Fastweb e altri operatori selezionati. Attivare l’offerta è semplice e gratuito, sia scegliendo una SIM fisica sia optando per la comoda versione eSIM, disponibile online con consegna rapida.

Very Mobile: servizi inclusi e assistenza sempre disponibile

Il 5G è compreso senza costi extra e la copertura raggiunge il 99,7% della popolazione. Non sono previsti vincoli contrattuali, costi per cambiare offerta o penali in caso di disattivazione. La SIM si può ordinare online o nei negozi Very sparsi in tutta Italia. In più, per evitare brutte sorprese, i consumi extra vengono automaticamente bloccati e il cliente paga solo quanto pattuito. Se si esauriscono i Giga, la navigazione viene interrotta ma può essere riattivata con un semplice click sull’app.

L’esperienza utente è al centro del servizio. Oltre alla navigazione veloce, Very Mobile offre un hotspot sempre attivo, la possibilità di utilizzare la promozione in Europa e un’assistenza clienti efficiente. I servizi a pagamento indesiderati sono bloccati in automatico. Anche gli SMS bancari restano abilitati, per garantire il controllo delle operazioni sul proprio conto.

L’offerta include un mese gratuito e consente la ricarica automatica per chi desidera evitare scadenze. È possibile cambiare piano in ogni momento senza costi aggiuntivi, direttamente dall’app ufficiale. I clienti possono poi abilitare, quando necessario, le chiamate internazionali. Insomma, connettività, libertà e trasparenza si fondono in un’unica proposta pensata per un pubblico sempre più attento al valore. Ma le novità non terminano qui. Infatti consultando il sito ufficiale dell’ operatore troverete numerose altre soluzioni di telefonia adatte a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. Il tutto a prezzi e vantaggi super competitivi.