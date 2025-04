Cybertruck RWD: la versione “semplificata” del modello Tesla

Tesla sorprende ancora. Il nuovo Cybertruck Long Range Rear Wheel Drive rompe gli schemi con una proposta diversa, essenziale. Stavolta il modello ha un solo motore singolo, posteriore. L’accelerazione si fa meno brutale: servono 6,2 secondi per raggiungere le 60 miglia orarie. Un’eternità rispetto alla fulminea versione Cyberbeast? Forse, ma chi compra un pickup vuole davvero solo potenza? Il nuovo Cybetruck RWD tocca i 180 km/h. Un limite già noto, condiviso con la versione AWD. Eppure, qui, il vero protagonista è un altro dettaglio e cioè l’autonomia. Con 362 miglia dichiarate, circa 582 km, il Long Range RWD promette il tragitto più lungo dell’intera gamma. Un segnale chiaro dell’attenzione Tesla all’efficienza, prima di tutto. È davvero necessario viaggiare a tutta velocità se poi serve ricaricare più spesso?

Il prezzo cambia tutto: quanto costa la versione base del Cybertruck?

Il listino recita 69.990 dollari, ma il credito d’imposta federale lo porta a 62.490 dollari. Un taglio netto rispetto alle versioni superiori. Il Cybertruck diventa improvvisamente più accessibile. Eppure, qualcosa si perde. Gli interni abbandonano il lusso per puntare alla funzionalità. Spariscono gli inserti pregiati, arrivano sedili in tessuto e una tinta grigia dominata dalla sobrietà. . Manca il secondo display, sparisce la cancellazione attiva del rumore. L’impianto audio è semplice, con solo sette altoparlanti. Nel cassone del Cybertrucl inoltre non c’è presa di corrente ed Anche la cabina rinuncia a due porte USB. Il comfort diminuisce sì, ma l’anima del pickup resta intatta.

Il nuovo Cybertruck RWD non imita i modelli più potenti. Si presenta onesto, diretto, concreto. La sua capacità di traino scende a 3.400 kg, lontana dai 5.000 delle versioni AWD. Però basta uno sguardo per cogliere la coerenza, ideale per chi cerca l’essenziale. Il design resta fedele all’originale: tagliente, iconico, divisivo. Tesla continua a sfidare il concetto di pickup tradizionale. Con meno tecnologia, meno comfort e una velocità ridotta, il Cybertruck RWD sembra togliere, ma forse restituisce molto di più. Sarà questa la versione che porterà il Cybertruck nelle mani di più americani?