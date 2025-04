Robot e atleti in un’innovativa corsa

Il mondo dello sport e quello della tecnologia stanno per intrecciarsi. Ciò in un evento destinato a lasciare il segno profondo. Si tratta della prima mezza maratona in cui correranno fianco a fianco atleti umani e robot umanoidi. Tale singolare evento promette di essere molto più di una semplice gara. Sarà un banco di prova cruciale per la robotica avanzata. Tra i partecipanti, uno dei nomi più attesi è CASBOT SE. Una creatura meccanica sviluppata dalla società cinese Lingbao CASBOT.

Nuovo evento con robot e atleti umani insieme

Il nuovo modello è l’evoluzione diretta del già noto CASBOT 01. Quest’ultimo è stato progettato specificamente per affrontare la sfida dei 21 chilometri. A tal proposito, il robot ha subito un’importante trasformazione strutturale. Sono stati eliminati i sistemi visivi avanzati e le mani multi-articolate. Provvedimenti utili per alleggerirne la struttura. Ciò ha portato ad una riduzione del peso complessivo e ad un miglioramento per la stabilità e la velocità. L’obiettivo finale è correre, e farlo bene.

CASBOT SE presenta 1,77 metri di altezza per 60 chili di peso. Con una potenza di calcolo di ben 550 trilioni di operazioni al secondo. Il suo predecessore era in grado di compiere azioni quotidiane complesse grazie a mani bioniche e a un sistema di sensori all’avanguardia. Ma ora, ogni dettaglio è stato ripensato per ottimizzare la corsa. Dal bilanciamento dinamico al raffreddamento interno dei motori.

La competizione non sarà una semplice esibizione: sei team provenienti da tutto il mondo si sfideranno, affrontando le stesse difficoltà degli atleti umani. È una vetrina per l’innovazione, una sfida tecnica senza precedenti che potrebbe rivoluzionare la concezione di sport e performance. Con le sue premesse, la mezza maratona di Pechino è destinata a rimanere nella storia. Un passo importante nel settore della robotica e dell’innovazione tecnologica. Non resta che attendere e scoprire quali altre innovazioni arriveranno per tale settore.