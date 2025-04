Il robot Atlas arriva sul grande schermo

Nell’industria cinematografica la tecnologia continua a ridefinire il concetto stesso di produzione creativa. Una delle innovazioni più affascinanti degli ultimi tempi è rappresentata dall’introduzione di Atlas. Si tratta di un robot umanoide sviluppato da Boston Dynamics. Quest’ultimo è nato come nuovo operatore dietro la telecamera. Tale rivoluzionaria figura non è frutto del caso, ma nasce dalla collaborazione tra Canon e WPP. Una delle principali società globali nel campo della trasformazione creativa. L’obiettivo? Potenziare le capacità umane, non sostituirle.

Atlas arriva nel settore cinematografico

Il robot porta con sé la promessa di una precisione quasi chirurgica nella gestione della camera. La sua struttura avanzata gli consente non solo di reggere attrezzature pesanti. Ma anche di mantenere una stabilità impressionante, rendendolo ideale per riprese statiche o complesse. Inoltre, la sua presenza permette agli operatori umani di evitare situazioni pericolose. Come set in ambienti ostili o instabili. In un mondo dove la sicurezza e l’efficienza sono fondamentali, la presenza di un robot come Atlas può davvero fare la differenza.

Ma Atlas non si limita solo a seguire i comandi. È in grado di prendere decisioni, rilevare oggetti, stimarne la posizione e adattare il proprio comportamento in tempo reale. Tali capacità lo rendono un assistente intelligente e autonomo. Capace di operare in sinergia con registi e operatori.

Atlas, rispetto ad altri esperimenti simili, rappresenta un salto di qualità. Ciò grazie alla sua forma umanoide e alla sua capacità di interagire con l’ambiente in maniera più raffinata. Per adattarlo alle esigenze del set cinematografico, il team ha dovuto affrontare sfide notevoli. Uno degli ostacoli principali era l’assenza di dati reali per addestrarlo. Per tale motivo, è stata utilizzata la piattaforma Nvidia Cosmos, in grado di generare video e immagini AI estremamente realistici. Inoltre, grazie a Nvidia Universe è stato possibile generare dati sintetici, riproducendo scenari cinematografici e situazioni in cui Atlas ha potuto addestrarsi.