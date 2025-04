Redmi Turbo 4 Pro: batteria mostruosa e debutto imminente

Mentre il Redmi Turbo 4 è già realtà, la sua versione potenziata è ormai pronta al debutto. Il RedmiTurbo 4Pro potrebbe infatti essere svelato già ad aprile, colmando il vuoto lasciato nella serie. L’attesa è giustificata. In quanto secondo alcune fonti autorevoli come Digital Chat Station, lo smartphone porterà con sé una batteria senza precedenti, capace di superare un valore di 7.000mAh.

Numeri simili non si erano mai visti nella fascia medio-alta del mercato. La variante Pro promette dunque di alzare di livello, offrendo un’autonomia mai vista prima in un prodotto simile.

Redmi Turbo 4: tecnologia senza compromessi, ma fotocamere essenziali

Il processore che dovrà alimentare il Redmi Turbo 4 Pro è lo Snapdragon 8s Elite. Ovvero un chip inedito di Qualcomm che ancora non è stato ufficializzato, ma che dovrebbe debuttare proprio su questo modello. L’attesa per le specifiche ufficiali è grande, anche perché il confronto con il fratello maggiore, Snapdragon 8 Elite, sarà inevitabile. Le performance saranno elevate, ma probabilmente più concentrate sul piano energetico. Una scelta che rispecchia l’anima del dispositivo che si mostra potente ma duraturo.

Il display sarà un altro punto forte. Dalle anticipazioni emerse, Redmi Turbo 4 Pro monterà un pannello OLED LTPS da 6,83”, con risoluzione 1.5K e tecnologia PWM ad alta frequenza per ridurre l’affaticamento visivo. Il vetro sarà piatto, come nel modello base. Ma l’esperienza visiva verrà ulteriormente migliorata l per proteggere la vista, segno che Redmi ha puntato forte sulla qualità del pannello.

Se da un lato Redmi Turbo 4 Pro entusiasma per batteria, display e processore, dall’altro potrebbe per rinunciare a qualcosa. La sezione fotografica, infatti, secondo i rumor, sarà priva del teleobiettivo. La configurazione posteriore dovrebbe contare su una fotocamera principale di alto livello e su una ultra wide. La qualità resta quindi al centro del progetto, ma con una scelta più essenziale e mirata. In Europa, il dispositivo potrebbe arrivare con un altro nome, come Poco X7 Ultra, seguendo la tradizione dei rebranding. Intanto, l’hardware del modello base impressiona già. Si parla infatti di un Dimensity 8400-Ultra, RAM fino a 16GB, resistenza IP68 e ricarica rapida a 90watt.