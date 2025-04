Netflix: sui TV in arrivo nuove opzioni

Netflix ha annunciato un’importante novità riguardo la sua app per TV. Quest’ultima introduce una vasta gamma di nuove opzioni di doppiaggio e sottotitoli per tutti i contenuti del suo catalogo. Tale modifica risponde a una delle richieste più frequenti avanzate dagli abbonati. I quali chiedevano maggiore libertà nella scelta della lingua di visione. Fino a ora, l’interfaccia dell’app per TV offriva una selezione limitata di lingue. Con un numero variabile di tracce audio e sottotitoli, solitamente comprese tra le cinque e le sette. Con il nuovo aggiornamento, sarà possibile accedere all’intero elenco di lingue disponibili per ogni contenuto. Proprio come già accade per la versione web e per l’app mobile.

Netflix: novità per la versione TV della piattaforma

Suddetto cambiamento rappresenta un passo importante verso un’esperienza di visione più inclusiva e versatile. Netflix ha, infatti, evidenziato come il proprio catalogo stia diventando sempre meno anglo-centrico. Con una percentuale crescente di contenuti non in lingua inglese. La piattaforma punta così a soddisfare le esigenze degli spettatori in cerca di contenuti nella loro lingua madre.

E non è tutto. Netflix riconosce anche l’uso della piattaforma come strumento per apprendere le lingue. Per tale motivo, sono state introdotte alcune funzionalità utili. Quest’ultime permettono di visualizzare il catalogo in base alla lingua desiderata. Una funzione al momento disponibile solo su desktop. Inoltre, gli utenti possono personalizzare i sottotitoli. Scegliendo, ad esempio, il carattere, la dimensione e il colore.

Allo stesso tempo, Samsung ha annunciato un altro aggiornamento. Quest’ultimo indirizzato all’app Netflix sui suoi televisori. Si tratta dell’introduzione del supporto al formato HDR10+ su alcuni modelli. Come i Neo QLED, OLED e Lifestyle del 2025. Ciò permette agli spettatori di godere di immagini più realistiche e dettagliate. Con il continuo sviluppo di contenuti compatibili con HDR10+, gli utenti potranno godere di un’esperienza senza precedenti. Tale opzione unita alla nuova versatilità fornita dalle funzioni sulla lingua offre un’esperienza di visione unica su Netflix.