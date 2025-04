Galaxy S25 Ultra: riscontrati problemi con la ultrawide

È importante sottolineare che, curiosamente, il bug non sembra essere così diffuso da coinvolgere tutti i dispositivi. Ciò potrebbe indicare un problema che interessa soltanto una determinata partita di produzione o una combinazione specifica di software e hardware. In entrambi i casi, il fatto che Samsung non abbia ancora rilasciato una dichiarazione ufficiale alimenta ulteriori dubbi e frustrazioni.

Considerando quanto detto, in molti si chiedono se sia il caso di attendere oppure procedere con una sostituzione in garanzia. La mancanza di informazioni ufficiali, per ora, lascia gli utenti nell’incertezza. Non resta che aspettare e vedere se e come Samsung interverrà per chiarire la natura del problema riguardo i nuovi Galaxy S25 Ultra.