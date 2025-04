Apple: il prossimo iPadOS 19 finalmente cambierà tutto su iPad

Secondo recenti voci diffuse dalla testata sempre ben informata, Bloomberg, impersonata dal noto giornalista Mark Gurman, Apple si sta preparando ad una vera e propria rivoluzione per quanto riguarda l’arrivo di iPadOS 19, l’azienda con sede a Cupertino infatti ha raccolto anni e anni di feedback negativi in merito il software installato a bordo dei suoi iPad dal momento che quest’ultimo non riesce a valorizzare la potenza hardware disponibile facendo ad davvero e proprio collo di bottiglia ai dispositivi, problematica che si è acuita soprattutto con l’arrivo degli ultimi modelli con a bordo il chip M4, il quale offre la medesima potenza disponibile sui MacBook che viene però castrata da un software non all’altezza.

Si cambia

Nello specifico, sembra che la nuova versione di iPadOS sarà un punto centrale alla World Wide Developer Conference, Apple infatti sta lavorando in modo importante alla nuova versione del sistema operativo e cercherà di rendere il multitasking più simile a quello presente sui Mac, l’esperienza dunque sarà finemente rivista e migliorata soprattutto dopo le insistenti richieste di un porting del sistema operativo presente sui Mac direttamente su iPad, richiesta alla quale Apple si è sempre rifiutata forte delle proprie intenzioni in merito a iPadOS.

Si tratterebbe senza dubbio di un passo importante che contribuirebbe ad elevare questi tablet che da sempre hanno visto dei problemi legati al software installato a bordo, l’arrivo del chip M4 infatti ha migliorato notevolmente la reattività e le prestazioni che però restano visibilmente bloccate dal software, in tutta probabilità dunque la nuova versione di iPadOS arriverà in concomitanza dell’arrivo dei primi iPad con chip M5, dunque andrà a risolvere in modo sostanziale questa problematica sia per le esordio e i nuovi processori sia per permettere a quelli vecchi di dare il meglio di sé, sbloccando di fatto in modo definitivo le potenzialità multimediali e produttive degli iPad.