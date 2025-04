LG Display: abbandonata la produzione di pannelli LCD

Per comprendere la portata di tale cambiamento, è utile ricordare che per anni i pannelli LCD sono stati lo standard indiscusso. Ciò per la produzione di televisori, monitor e schermi di ogni genere. Le tecnologie LCD hanno dominato il mercato. Grazie ad un ottimo compromesso tra qualità dell’immagine, costi produttivi e durata. Eppure, con il passare del tempo, l’innovazione e la competizione, in particolare da parte delle aziende cinesi, hanno spostato l’asse industriale verso Est.

TCL CSOT, BOE e HKC sono oggi i nuovi protagonisti del mercato globale. Con oltre il 70% della produzione mondiale di pannelli LCD, tali aziende dettano ormai le regole. La sola TCL CSOT, grazie anche all’acquisizione della fabbrica LG, gestisce ora nove linee produttive. Tra cui le avanzate 10.5 gen, in grado di produrre lastre di grandi dimensioni e ottimizzare i costi per i televisori di fascia alta.

L’uscita dei colossi coreani non rappresenta un semplice ridimensionamento, ma una precisa strategia. LG Display, infatti, continuerà ad investire nella produzione di pannelli LCD di piccole dimensioni. Ovvero quelli dedicati a smartphone, laptop, automotive e dispositivi IT. Più importante ancora, i fondi ricavati dalla vendita della fabbrica di Guangzhou verranno reinvestiti nello sviluppo della tecnologia OLED, considerata il futuro del settore. LG punta a rafforzare la propria posizione come leader di tale tecnologia. È evidente che l’Asia continua ad essere il centro della produzione globale di schermi. Anche se con il baricentro che si sposta.