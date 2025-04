LG dice addio a Google Assistant: cosa cambia dal 1° maggio

Se hai una smart TV LG e negli ultimi giorni ti sei ritrovato un messaggio a tutto schermo che parla della “fine del servizio Google Assistant”, no, non è un errore. È tutto vero. A partire dal 1° maggio, l’Assistente Google non funzionerà più sui televisori LG, anche in Italia. Una notizia che potrebbe suonare come un “ok, pazienza”, finché non ti rendi conto di quanto effettivamente usavi quella funzione.

Google Assistant scompare da LG TV

Dal 2018, Google e LG collaboravano per integrare l’Assistente nei loro televisori: potevi parlare al tuo TV, cercare video su YouTube, chiedere il meteo, accendere le luci del salotto o lanciare una routine serale. Tutto semplicemente usando la voce. Beh, a breve, questo tipo di magia sparirà.

La buona notizia? Il microfono sul telecomando non sarà solo un accessorio decorativo. Continuerai a poter dare comandi vocali, ma saranno molto più limitati. Parliamo di cose tipo “alza il volume”, “cambia canale”, o “vai su HDMI 2”. Roba basic, gestita direttamente dall’assistente integrato di LG. Quindi scordati frasi come “trova un film con Brad Pitt su Netflix” o “accendi la lampada del soggiorno”.

Se invece hai Alexa a bordo della tua TV LG (sì, alcuni modelli la supportano), puoi tirare un sospiro di sollievo: l’assistente di Amazon continuerà a funzionare normalmente, almeno per ora.

Certo, per chi aveva costruito una piccola smart home intorno all’ecosistema Google, la perdita è un bel colpo. E non è nemmeno la prima volta che succede: a inizio 2024 anche i TV Samsung avevano perso il supporto all’Assistente.

Cosa c’è all’orizzonte? LG sembra voler giocare in casa: ha acquistato l’80% della società olandese Homey, specializzata in smart home, e presto integrerà le sue soluzioni nei TV. E sul fronte assistente vocale, spunta il nome di Microsoft Copilot, che dovrebbe arrivare — anche se in modo un po’ limitato — sui modelli europei.

Insomma, l’Assistente se ne va, ma LG non resterà zitta.